Вона поширила зворушлива відео, де показала різні кадри хлопчика. Крім того, жінка написала щемливий текст про життя малюка за ці шість місяців.

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Як змінився названий син Мірошниченків

Дружина Тімура Мірошниченка поділилася зворушливим відео, яке демонструє як після всиновлення змінився їхній син Марселя.

За півроку Марсель виріс на 10 см і набрав 2.5 кг, це небагато, але це чверть тієї ваги, яку він мав.

Хоча він досі дуже маленький і всі кажуть "в інстаграмі ти набагато більшим здаєшся!". Але він сміється, плаче, грається, показує бажання і може відмовлятися. Такі прості слова, за якими так багато стоїть. Всього цього не було,

– поділилася Інна.

До того ж подолавши розлад харчової поведінки та запалення шлунково-кишкового тракту, Марсель навчився з легкістю кусати та жувати. На додаток йому вдалося виправити проблеми з хребтом, тазом і ходою, що дозволило бігати. Марселю також вдалося зменшити гіпертонус м'язів і опанувати своє тіло.

"Прожив адаптацію, більше не намагається нашкодити собі, не б'ється головою об асфальт, не впадає в кількагодинні істерики. Марсель почав жити, а не виживати", – додала знаменитість.

Як Мірошниченки всиновили Марселя