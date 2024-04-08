У тікток вірусяться щемливі відео з домашніми улюбленцями, яких більше немає поруч

Емпатичні відео про чотирилапих друзів до мурах розчулюють у тікток. Юзери діляться зворушливими роликами, у яких згадують своїх менших друзів.

У тікток набирають популярності не лише хайпові відео, а й такі, що проймають до сліз. Так, у мережі завірусився добрий тренд у пам'ять про домашніх улюбленців. Юзери публікують різні ролики, у яких діляться теплими спогадами про песиків.

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Про що новий тренд у тікток

Тіктокери пригадують їхнє спільне життя з тваринками під сумні треки. Усі рілси об'єднані зворушливим хештегом #dogloss (втрата собаки). Подібних відео в мережі понад 40 тисяч. Кожен із них розповідає маленьку історію і те, як господарі вчаться наново жити вже без своїх менших друзів.

Хтось публікує серію фото, де показує знімки собак і такі ж кадри у тому ж місці, але вже без улюбленців. Песик нібито запитує: "Чому ти плачеш, мамо?". А у відповідь господарка зізнається: "Тому що сумую за тобою".

https://www.tiktok.com/@gabyintheskies/photo/7346602326917975302?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7345752375082223109

Інші публікують зворушливі уявні діалоги, де зізнаються, що завжди будуть пам'ятати про свого друга.

Дехто поширює трепетні кадри, під якими зізнається, що ніколи в житті не забуде свого улюбленця.

А є також і такі відео, де видно, як навіть песики сумують за чотирилапим товаришем. У рілсі показано, як собака дивиться на фото померлого друга й плаче.