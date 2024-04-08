В тикток набирают популярность не только хайповые видео, но и такие, что пронимают до слез. Так, в сети завирусился добрый тренд в память о домашних любимцах. Пользователи публикуют различные ролики, в которых делятся теплыми воспоминаниями о собаках.

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О чем новый тренд в тикток

Тиктокеры вспоминают их совместную жизнь с животными под грустные треки. Все рилсы объединены трогательным хэштегом #dogloss (потеря собаки). Подобных видео в сети более 40 тысяч. Каждый из них рассказывает маленькую историю и то, как хозяева учатся заново жить уже без своих меньших друзей.

Кто-то публикует серию фото, где показывает снимки собак и такие же кадры в том же месте, но уже без любимцев. Песик якобы спрашивает: "Почему ты плачешь, мама?". А в ответ хозяйка признается: "Потому что скучаю по тебе".

https://www.tiktok.com/@gabyintheskies/photo/7346602326917975302?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7345752375082223109

Другие публикуют трогательные воображаемые диалоги, где признаются, что всегда будут помнить о своем друге.

Некоторые распространяют трепетные кадры, под которыми признаются, что никогда в жизни не забудут своего любимца.

А есть также и такие видео, где видно, как даже собачки скучают за четвероногим товарищем. В рилсе показано, как собака смотрит на фото умершего друга и плачет.