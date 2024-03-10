"Міс Світу-2023": хто став переможницею престижного конкурсу краси
10 березня 2024, 10:35Читать новость на русском
Джерело:"Міс Світу"
В Індії відбувся знаменитий конкурс краси "Міс Світу-2023". Стало відомо, що заповітний титул отримала 24-річна представниця Чехії.
Христина Пишкова стала 71-ю Міс Світу. Для того, щоб перемогти дівчина обійшла сто одинадцять суперниць зі всього світу.
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Хто переміг на "Міс Світу-2023"
Коронували учасницю з Чехії Христину Пишкову. Вона – друга чешка, яка здобула перемогу на конкурсі.
Міс Світу Чеська Республіка, Христина Пишкова стала 71-ю Міс Світу! Вітаємо і ласкаво просимо в сім'ю Міс Світу, Христино,
– зазначили на інстаграм-сторінці конкурсу краси.
Що відомо про Христину Пишкову
- Дівчина у свої 24 роки поєднує навчання в галузі права та бізнес-адміністрування з успішною кар'єрою моделі.
- Крім того, вона заснувала фонд Krystyna Pyszko Foundation, завдяки якому відкрила школу англійської мови для дітей з малозабезпечених сімей у Танзанії, де сама працює волонтеркою.
- Переможниця конкурсу "Міс Світу" захоплюється грою на флейті та скрипці та має пристрасть до музики й мистецтва.
- Відомо, що Христина вільно володіє чотирма мовами: англійською, польською, словацькою та німецькою
- До того ж вона вміє кататися на конях.