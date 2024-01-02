Вночі росіяни атакували Київ та область "Шахедами", а зранку випустили близько 70 ракет. Постраждали і будинки відомих людей – нардепки Кіри Рудик, колишньої судді шоу "МастерШеф" Тетяни Літвінової.

До слова Масована ракетна атака Росії: у Києві та області пошкоджені електромережі

Пошкоджений дім Тетяни Літвінової

Рестораторка та кулінарка повідомила, що її приватний будинок постраждав через обстріли. Ймовірно, його накрило вибуховою хвилею. Вона показала, як у домі попадали вазони та зруйнувались дерев'яні конструкції.

Сьогодні дісталось і моєму будинку. Не уявляю, як тим людям у багатоповерхівках. Ненавиджу всіх, хто надає накази пускати ракети по будинках. Називаючи нас терористами, вони коять жахливі речі,

– висловилась Літвінова.



Будинок Тетяни Літвінової після обстрілу / Фото з інстаграм-сторіз

Будинок Літвінової після обстрілу: відео

Шанувальники шеф-кухарки поцікавилися, у якому стані домашній улюбленець Літвінової – кіт Цилік. Вона відповіла, що з ним все гаразд, але без переляку не обійшлося.



Котик Тетяни Літвінової / Фото з інстаграм-сторіз

Ракетний обстріл Києва: що відомо

Вранці 2 січня росіяни підняли у повітря Ту-95МС та МіГ-31К, тривога тривала майже 4 години. Окупанти випустили близько 70 ракет, з яких сили ППО знищили 61 ракету.

Ракетні удари спричинили пожежі та руйнування у житлових будинках та інших нежитлових об'єктах у багатьох районах Києва. У Солом'янському районі особливо страшні наслідки: загорілася багатоповерхівка, звідти вивели мешканців. Кількість постраждалих у будинку збільшилась до 49 станом на 12:45.

У деяких районах столиці зникло світло та водопостачання. Та енергетики вже працюють.