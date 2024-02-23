Команда продюсерки оприлюднила заяву, щоб в інформаційному просторі не виникали "неточні та образливі чутки про її здоров'я".
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У американської ведучої виявили важку хворобу
У заяві йдеться про те, що раніше телезірка розповідала своїм шанувальників про проблеми зі здоров'ям. Утім, упродовж останніх років її стан погіршився. Це вплинуло також на її розумову діяльність.
Протягом останніх кількох років іноді порушували питання про здатність Венді обробляти інформацію, і багато хто припускав стан Венді, особливо коли вона почала втрачати слова, іноді поводитись хаотично та відчувати труднощі з розумінням фінансових операцій,
– написали працівники.
Повідомляється, що афазію та деменцію у ведучої виявили ще у 2023 році. Представники Вільямс зізналися, що їм було нелегко зізнатися про діагноз зірки. Утім, вирішили зробити це, аби "підвищити обізнаність про афазію і лобно-скроменеву деменцію".
Хто така Венді Вільямс
- Вона починала свою кар'єру як радіодіджей та ведуча. Жінка швидко стала популярною у жанрі shock jock – тобто, розважання слухачів за допомогою гумору, який може образити певну частину слухачів.
- Вільямс також прославилась через її сварки у прямих ефірах із зіркам. Вона брала участь у телевізійному реаліті-серіалі "Досвід Венді Вільямс", у якому йшлося про події навколо її радіошоу.
- Її програму "Шоу Венді Вілльямс" транслювали на американському телебаченні протягом 13 років. Цікаво, що автобіографія ведучої 2005 року стала бестселлером The New York Times. У 2019 році було відкрито зірку на голлівудській Алеї слави на честь Венді Вілльямс.