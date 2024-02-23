Команда продюсерки оприлюднила заяву, щоб в інформаційному просторі не виникали "неточні та образливі чутки про її здоров'я".

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У американської ведучої виявили важку хворобу

У заяві йдеться про те, що раніше телезірка розповідала своїм шанувальників про проблеми зі здоров'ям. Утім, упродовж останніх років її стан погіршився. Це вплинуло також на її розумову діяльність.

Протягом останніх кількох років іноді порушували питання про здатність Венді обробляти інформацію, і багато хто припускав стан Венді, особливо коли вона почала втрачати слова, іноді поводитись хаотично та відчувати труднощі з розумінням фінансових операцій,

– написали працівники.

Повідомляється, що афазію та деменцію у ведучої виявили ще у 2023 році. Представники Вільямс зізналися, що їм було нелегко зізнатися про діагноз зірки. Утім, вирішили зробити це, аби "підвищити обізнаність про афазію і лобно-скроменеву деменцію".

Хто така Венді Вільямс