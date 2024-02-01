Співачка та ведуча радіо "Люкс ФМ" Tanya Li випустила пісню "Мої очі". Це щирий трек про головне почуття, яке наповнює життя сенсом.

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Музична новинка від Tanya Li

Як розповіла Tanya Li, її композиція – це відверта розмова про кохання. Вона зауважила, що через повномасштабну війну чимало українців опинилося далеко від своїх партнерів.

Розлука та відстань – випробування навіть для найміцніших пар. Та навіть крізь кілометри можна обіймати словами. Хай ця пісня стане для вас саме тими теплими обіймами, яких часом так не вистачає. Хай відстань між вами й вашими коханими скорочується до міліметрів. Любіть один одного і бережіть почуття!

– звернулась артистка до шанувальників.

Пісня "Мої очі" знайшла два кардинально різні візуальні втілення. Перший кліп співачка зняла у пустелі Єгипту, на території Національного заповідника Рас-Мохаммед. Пустеля стала метафорою самотності.

Tanya Li – "Мої очі": дивіться відео онлайн

"Блукаючи в протиріччях власних почуттів, ми всі прагнемо одного – бути потрібними та коханими. А за масками прохолоди неодмінно криється вразливе та любляче гаряче серце", – зауважила Tanya Li.

Другу відеороботу зняли у Києві. Її представлять зовсім скоро.

Фани діляться у коментарях першими враженнями після пісні й кліпу: