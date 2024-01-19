Аліна Астровська народилася в Донецьку пише 24 Канал. З дитинства вона займалася танцями та присвятила цій справі близько 9 років. Так дівчина стала членом Асоціації сучасних естрадних танців України.

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Як Аліна Астровська отримала успіх в Україні

У юному віці Аліна Астровська переїхала в Київ та вступила в університет культури й мистецтв. На другому курсі вона намагалась потрапити на "Фабрику зірок". Перша спроба була невдалою, але у 2009 вона знову прийшла на кастинг і стала учасницею. Костянтин Меладзе написав для неї трек "Не з тобою", завдяки якому вона здобула першу популярність.

У 2012 році Аліна Астровська долучилась до жіночого колективу REAL O, де працювала 5 років. Брала участь в українських телешоу.



Аліна Астровська у REAL O / Фото з інстаграму Аліни Астровської

У 2017 Аліна Астровська почала сольну кар'єру під псевдонімом ASTROVSKAYA та випустила альбом. Наступного року вона стала ведучою тревел-шоу "Орел і решка", де у кількох сезонах її співведучим був Коля Сєрга – нині військовий та співзасновник "Культурного десанту". Водночас Астровська знімалась у російських телешоу та жила на дві країни.



Аліна Астровська і Коля Сєрга / Фото з інстаграму Аліни Астровської

У 2021 році Аліна втретє вийшла заміж – її обранцем став росіянин та ексведучий "Орла й решки" Антон Лаврентьєв. У березні 2022 в них народився син. Зараз Астровська вагітна вдруге.



Астровська з чоловіком-росіянином / Фото з інстаграму Аліни Астровської

Колишня українка мовчить про війну

З початку повномасштабної війни Аліна Астровська мовчить про війну та жодним чином про це не висловлюється, як і її подруга-одеситка Регіна Тодоренко.

Єдина згадка про війну була у серпні 2022 року, коли Астровська повідомила про смерть бабусі в Донецьку. Обстріли вона назвала "цим жахом".

Говорю з мамою телефоном і чую вибухи. Чую, як її збиває це з ніг. Ми розмовляємо і намагаємося ігнорувати цей жах. Як багато ми можемо терпіти,

– писала зрадниця.

Зараз Аліна Астровська активно розвиває кар'єру в Росії – як співачка, телеведуча й навіть акторка. У грудні 2022 та червні 2023 вона записувала візитки для акторської агенції, де в другій не посоромилась назвати себе українкою.



Колишні українки, які замовчують війну / Фото з інстаграму