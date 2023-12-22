У Василя Байдака запитали про те, наскільки важливою є мотивація та приклад для аудиторії від інфлюенсерів. У відповідь стендап-комік навів ситуацію з Юлією Вербою та її своєрідну дискусію з Антоном Тимошенком.

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Байдак про Вербу та інших блогерів-мовчунів

Про це Антон Тимошенко гарно роз'яснив у своїй відеовідповіді блогерці Юлі Вербі. У людини є аудиторія – і ця аудиторія дуже часто повторює щось за інфлюенсером,

– висловився Василь Байдак.

Гуморист нагадав, що блогери недарма заробляють на рекламі, адже те, що купують вони, захочуть купити і їхні підписники. Це саме стосується серіалів. Адже відомі випадки з інстаграм-зірками, які рекламують російські пропагандистські серіали.

"Якби ці люди рекомендували й постили збори, то великий відсоток аудиторії, я певен, повторював би й це. Коли ти цього не робиш, люди цього не бачать. Це точно не вплине на тих, хто і так донатить, – він не перестане донатити. Але це вплине на людей, які цього не роблять. Тому я вважаю, що інфлюенсери повинні висвітлювати війну, повинні писати про неї, публікувати збори. Не потрібно відокремлюватися від реальності", – підсумував Вася Байдак.

Випадок з Юлією Вербою

Стендап-комік Антон Тимошенко у розмові з Сергієм Притулою згадав блогерів, які лише "живуть життя", зокрема про Юлю Вербу. На той час серед її публікацій та сторіз не було жодного збереженого збору для військових.

Юлія Верба відповіла їм заявою про те, що вона робить донати тихенько та не хвалиться тим, як допомагає війську. На її думку, це має бути буденною справою, яку не треба показувати світу.

Антон Тимошенко у відповідь записав звернення не лише до неї, а до всіх інстаграм-блогерів. Він дорікнув за позицію, що можна хвалитися машинами та квартирою, але не донатами. Та пояснив, чому зараз потрібно "мірятися донатами" і показувати їх своїй аудиторії.

Цікаво, що цей ролик все-таки спрацював: Юля Верба показала, як закрила один зі зборів, а потім за власні гроші купила 4 авто для військових та поїхала за 6 кілометрів до "нуля".

Антон Тимошенко звернувся до блогерів: відео