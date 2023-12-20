Тож, Алхім пояснила, чому так сталося. Виявляється, що Гарік не правильно зрозумів мету проведення події, а Анатоліч не вестиме корпоратив, бо Анна відмовилася виконувати попередньо проговорені домовленості щодо свята.

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Корпоратив Анни Алхім зазнає чималих змін

Блогерка розповіла, що і Анатоліч, і Гарік Корогодський відмовилися від участі в заході, який вона планує організувати в Києві.

Спочатку погодилися, бо Гарік неправильно зрозумів мене. Він думав, що це буде корпоратив не комерційний, він не думав, що там будуть продаватися квитки. Шампанське, ікра – він вважає, що зараз це не на часі. Анатоліч погодився, тому що я йому пообіцяла, що скажу, що Асті слухати не можна, і що "Слово пацана" теж дивитися не можна. І вестиме він українською, і Гарік говоритиме українською. І я намагатимуся,

– поділилася блогерка.

Втім, Анна змінила свою позицію, заявивши, що виконувати свої попередні твердження було б лицемірством.

"Розумієте, якщо я вийду на сцену і почну говорити українською, – це буде лицемірство. Якщо я скажу, що "Слово пацана" не дивіться, це погано. Асті не слухайте, – це погано, це буде брехня, тому що я її слухала і буду слухати", – заявила блогерка.

Анатоліч і Корогодський відмовилися від участі у корпоративі Анни Алхім / Відео: ТСН

Крім того, Алхім повідомила, що хотіла запросити Світлану Лободу на її майбутній захід. Однак подумала, що співачка не зможе приїхати в Україні, а також, вона вважає, що гонорари артистки дуже високі.

Корпоратив Анни Алхім

Було оголошено, що подія відбудеться 26 грудня, а місце проведення поки що тримається в таємниці. За словами блогерки, відвідувачі невдовзі отримають всі необхідні деталі та особисті запрошення.

Квитки на захід вже доступні для придбання на офіційному вебсайті, пропонуючи два різні варіанти: стандартний та VIP-пакети. Пакет "Стандарт" вартістю 5000 грн має низку пропозицій, таких як фуршет, шампанське, ікра та подарунки. На відвідувачів також чекає концертна програма з виступами SKYLERR та Нікіти Кісельова.

Тим часом VIP-квиток пропонує всі вищезгадані переваги, а також ексклюзивну можливість насолодитися приватним обідом з Анною Алхім у січні. Вартість преміального пакета становить 38 тисяч гривень.



Корпоратив Анни Алхім / Фото з інстаграму блогерки

Анна Алхім споживає російський контент

Нещодавно блогерка на свою широку авдиторію розповіла, що дивиться російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті".

Крім того, вона неодноразово публікувала відео під російські треки. Наприклад, співала хіт Алли Пугачової – "Похожая на сон", пісні Михайла Бублика, трек Наталі Подольської та Володимира Прєснякова "KISSлород" та багато інших композицій.

Алхім вважає, що краще слухати російську музику, аніж українських виконавців, які співають треки про війну.