Після 2,5 років в ОАЕ: Василіса Фролова відповіла, чи повернеться в Україну

Українська телеведуча Василіса Фролова ще до початку вторгнення виїхала за кордон. Втім, шанувальники продовжують у неї цікавитися планами щодо повернення додому.

Наразі Василіса живе в Об'єднаних Арабських Еміратах. Туди вона поїхала разом з сином та чоловіком.

Не пропустіть "Просто немає слів": гумористка Лєра Мандзюк обурила жартом про "найтупіших" дітей

За словами Фролової, вона планує поїхати до України, оскільки дуже сумує за рідним будинком. Однак, назвати конкретну дату жінка не може.

Звичайно. Збираюсь. Я не можу жити без дому. З часом це відчуття ще більш переконливе, але відповіді щодо строків, на жаль, я не маю,

– повідомила зірка.

До того ж знаменитість показала фото, на якому постала разом з сином у літаку. Василіса пояснила, що кадр був зроблений 30 січня 2022 року. Тоді, як зазначила Фролова, її родина передчувала війну, але й не знала, яких масштабів сягне вторгнення.

Телеведуча підкреслила, що не варто порівнювати біль кожного українця. За словами Василіси, зараз важко усім громадянам нашої країни.

Всі українці живуть з великою чорною порожнечею всередині. В кожного свій біль, і біда, і безглуздо порівнювати цей біль між тими, хто поїхав та залишився, чи повернувся. Трагічні випробування випали на всіх,

– додала Фролова.



Василіса Фролова про повернення до України / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про переїзд Фролової за кордон