Сейчас Василиса живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда она поехала вместе с сыном и мужем.

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По словам Фроловой, она планирует поехать в Украину, поскольку очень скучает по родному дому. Однако, назвать конкретную дату женщина не может.

Конечно. Собираюсь. Я не могу жить без дома. Со временем это ощущение еще более убедительное, но ответа относительно сроков, к сожалению, я не имею,

– сообщила звезда.

К тому же знаменитость показала фото, на котором появилась вместе с сыном в самолете. Василиса объяснила, что кадр был сделан 30 января 2022 года. Тогда как отметила Фролова, ее семья предчувствовала войну, но и не знала, каких масштабов достигнет вторжение.

Телеведущая подчеркнула, что не стоит сравнивать боль каждого украинца. По словам Василисы, сейчас тяжело всем гражданам нашей страны.

Все украинцы живут с большой черной пустотой внутри. У каждого своя боль, и беда, и бессмысленно сравнивать эту боль между теми, кто уехал и остался, или вернулся. Трагические испытания выпали на всех,

– добавила Фролова.



Василиса Фролова о возвращении в Украину / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о переезде Фроловой за границу