Сейчас Василиса живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда она поехала вместе с сыном и мужем.
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По словам Фроловой, она планирует поехать в Украину, поскольку очень скучает по родному дому. Однако, назвать конкретную дату женщина не может.
Конечно. Собираюсь. Я не могу жить без дома. Со временем это ощущение еще более убедительное, но ответа относительно сроков, к сожалению, я не имею,
– сообщила звезда.
К тому же знаменитость показала фото, на котором появилась вместе с сыном в самолете. Василиса объяснила, что кадр был сделан 30 января 2022 года. Тогда как отметила Фролова, ее семья предчувствовала войну, но и не знала, каких масштабов достигнет вторжение.
Телеведущая подчеркнула, что не стоит сравнивать боль каждого украинца. По словам Василисы, сейчас тяжело всем гражданам нашей страны.
Все украинцы живут с большой черной пустотой внутри. У каждого своя боль, и беда, и бессмысленно сравнивать эту боль между теми, кто уехал и остался, или вернулся. Трагические испытания выпали на всех,
– добавила Фролова.
Василиса Фролова о возвращении в Украину / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о переезде Фроловой за границу
- В конце января 2022 года телеведущая уехала в Дубаи. Вместе с ней были ее муж Дмитрий Котеленец и сын Родион.
- Впоследствии она делилась, что в семье зарабатывал только муж, создавая проекты для Warner Brothers.
- Позже, Василиса стала амбассадором нового ресторана украинской кухни YoY в Дубае. Однако, днях Фролова сообщила о прекращении сотрудничества с ним.