Відомо, що церемонія вручення орденів "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким надали звання Героя України, проходила в Маріїнському палаці. Валерій Залужний отримав нове звання за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й самовіддане служіння народові. Дружина воєначальника пишалася чоловіком.
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Образ Олени Залужної
Дружина колишнього головнокомандувача ЗСУ випромінювала елегантність, одягнувши костюм, що складався з чорних штанів, чорної блузки з білою облямівкою та білого жакета. Вона довершила своє вбрання, акуратно зібравши волосся в пучок та додала нюдовий макіяж.
З аксесуарів Олена Залужна підібрала чорний годинник зі сріблястою гарнітурою та мінімалістичні сережки-гвоздики.
Валерій Залужний з дружиною Оленою / Фото з сайту офісу президента
Стосунки Валерія та Олени Залужних
- Зіркове подружжя перебуває у шлюбі вже понад 20 років.
- У Валерія та Олени є двоє доньок.
- Відомо, що дружина воєначальника працює фінансисткою в "Укргазбанку".
- Залужний розповідав, що внаслідок війни Росії з Україною, йому нечасто вдається бачитися з сім'єю. Водночас кохана та діти його розуміють й підтримують.