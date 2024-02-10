Відомо, що церемонія вручення орденів "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким надали звання Героя України, проходила в Маріїнському палаці. Валерій Залужний отримав нове звання за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й самовіддане служіння народові. Дружина воєначальника пишалася чоловіком.

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Образ Олени Залужної

Дружина колишнього головнокомандувача ЗСУ випромінювала елегантність, одягнувши костюм, що складався з чорних штанів, чорної блузки з білою облямівкою та білого жакета. Вона довершила своє вбрання, акуратно зібравши волосся в пучок та додала нюдовий макіяж.

З аксесуарів Олена Залужна підібрала чорний годинник зі сріблястою гарнітурою та мінімалістичні сережки-гвоздики.



Валерій Залужний з дружиною Оленою / Фото з сайту офісу президента

Стосунки Валерія та Олени Залужних