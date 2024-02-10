Зокрема, про атаку висловилася Олена Зеленська. Крім того, це зробили alyona alyona, Ектор Хіменес-Браво, Тарас Цимбалюк та багато інших зірок.

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Олена Зеленська

Перша леді України згадала про обстріл у своїх соцмережах. Вона розповіла про деталі атаки та висловила співчуття родинам загиблих і постраждалих.

Два роки українців убивають цілими сім'ями, позбавляють сну та спокою. Проти нас – абсолютне зло,

– наголосила дружина президента.

alyona alyona

Переможниця Нацвідбору-2024 поділилася знімками, на яких зафіксовані наслідки руйнівної атаки росіян. Важливо, що вона написала про обстріл як українською, так і англійською мовами, відтак привернула увагу своєї закордонної аудиторії.



alyona alyona відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар підкреслив, що ранок почався з жахливих новин і показав кадри з Харкова. Він зазначив, що внаслідок обстрілу було знищено 15 будинків, де ще "вчора було життя, а сьогодні – нічого". Також шеф-кухар згадав про загиблих.

Леся Нікітюк

"Мої співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав від рук окупанта. Біда", – написала ведуча.



Леся Нікітюк відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тарас Цимбалюк

Після новини про загиблих та постраждалих у Харкові, серед яких – немовля, український актор не зміг стримати емоцій і наголосив: "Країна м*азот, зникни".



Тарас Цимбалюк відреагував на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

MamaRika

Співачка поширила фото з наслідками влучання в один з будинків та висловила щирі співчуття родинам загиблих.



MamaRika відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також про ракетний обстріл у своїх інстаграм-сторіс згадали й інші знаменитості. Зокрема, Христина Соловій, Джамала, ONUKA, Ольга Сумська та Даша Квіткова.

Як інші українські знаменитості відреагували на ракетну атаку на Харків / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Росіяни атакували Харків "Шахедами"