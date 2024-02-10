Зокрема, про атаку висловилася Олена Зеленська. Крім того, це зробили alyona alyona, Ектор Хіменес-Браво, Тарас Цимбалюк та багато інших зірок.
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Олена Зеленська
Перша леді України згадала про обстріл у своїх соцмережах. Вона розповіла про деталі атаки та висловила співчуття родинам загиблих і постраждалих.
Два роки українців убивають цілими сім'ями, позбавляють сну та спокою. Проти нас – абсолютне зло,
– наголосила дружина президента.
alyona alyona
Переможниця Нацвідбору-2024 поділилася знімками, на яких зафіксовані наслідки руйнівної атаки росіян. Важливо, що вона написала про обстріл як українською, так і англійською мовами, відтак привернула увагу своєї закордонної аудиторії.
alyona alyona відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ектор Хіменес-Браво
Кулінар підкреслив, що ранок почався з жахливих новин і показав кадри з Харкова. Він зазначив, що внаслідок обстрілу було знищено 15 будинків, де ще "вчора було життя, а сьогодні – нічого". Також шеф-кухар згадав про загиблих.
Леся Нікітюк
"Мої співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав від рук окупанта. Біда", – написала ведуча.
Леся Нікітюк відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тарас Цимбалюк
Після новини про загиблих та постраждалих у Харкові, серед яких – немовля, український актор не зміг стримати емоцій і наголосив: "Країна м*азот, зникни".
Тарас Цимбалюк відреагував на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
MamaRika
Співачка поширила фото з наслідками влучання в один з будинків та висловила щирі співчуття родинам загиблих.
MamaRika відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Також про ракетний обстріл у своїх інстаграм-сторіс згадали й інші знаменитості. Зокрема, Христина Соловій, Джамала, ONUKA, Ольга Сумська та Даша Квіткова.
Як інші українські знаменитості відреагували на ракетну атаку на Харків / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Росіяни атакували Харків "Шахедами"
- Безпілотники влучили в автозаправну станцію у Немишлянському районі міста, внаслідок чого розлилося пальне, яке швидко поширилося і загорілося.
- 15 будинків були повністю знищені в результаті пожежі, тому 50 осіб довелося евакуювати.
- Кількість жертв після обстрілів зросла до семи осіб. Серед них – ціла сім'я. Тіло чоловіка знайшли в коридорі будинку, мама з дітьми, віком 7, 4 та приблизно 6 місяців, намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовляти, поки невідомо.
- Ще двоє загиблих – це паралізований чоловік та дружина з інвалідністю, передає журналістка 24 Каналу з місця подій.