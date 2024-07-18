"За сприяння обороні Києва": лідер гурту "Друга ріка" Харчишину отримав нагороду

Під час Київського форуму волонтерів Валерія Харчишина відзначили нагрудним знаком "За сприяння обороні Києва". Лідер гурту "Друга ріка" вже поділився світлиною з нагородою.

Артист з цієї нагоди також звернувся до колег по колективу. Крім того, він висловився про волонтерів в Україні.

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Так, Валерій Харчишин наголосив, що не є одноосібним волонтером, а всю діяльність, направлену на допомогу Києву та країні, здійснює разом з "Другою Рікою", тому нагрудний знак є нагородою усього гурту та команди "ДР", а також усіх, хто допомагає їм закривати потреби для порятунку країни.

Направду, ми не були найбільшими захисниками Києва. Від самого початку повномасштабного вторгнення ми, як і всі українці, взялися за порятунок країни й робили все можливе для цього. Оскільки на той момент були в Києві, рятували те місце, де знаходилися. Тож вважаємо цю нагороду не тільки за оборону Києва, а за все, що ми робили, робимо і будемо робити протягом повномасштабного вторгнення,

– зазначили музиканти.

Валерій Харчишин наголосив, що важливо, що в Україні є заходи, які відзначають роботу волонтерів і висловив їм подяку за те, що 24/7 роблять все можливе і неможливе, віддають всіх себе заради великої мети, заради вільної країни.