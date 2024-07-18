Артист по этому случаю также обратился к коллегам по коллективу. Кроме того, он высказался о волонтерах в Украине.

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Так, Валерий Харчишин отметил, что не является единоличным волонтером, а всю деятельность, направленную на помощь Киеву и стране, осуществляет вместе с "Другой Рикой", поэтому нагрудный знак является наградой всей группы и команды "ДР", а также всех, кто помогает им закрывать потребности для спасения страны.

Действительно, мы не были самыми большими защитниками Киева. С самого начала полномасштабного вторжения мы, как и все украинцы, взялись за спасение страны и делали все возможное для этого. Поскольку на тот момент были в Киеве, спасали то место, где находились. Поэтому считаем эту награду не только за оборону Киева, а за все, что мы делали, делаем и будем делать в течение полномасштабного вторжения,

– отметили музыканты.

Валерий Харчишин отметил, что важно, что в Украине есть мероприятия, которые отмечают работу волонтеров и выразил им благодарность за то, что они 24/7 делают все возможное и невозможное, отдают всех себя ради большой цели, ради свободной страны.