Залужний знову замилував новим селфі з дружиною та відповів на коментарі
Джерело:Валерій Залужний
Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії замилував новим селфі з дружиною. Окрім того, Валерій Залужний відповів на коментарі у мережі.
Нове фото "залізний генерал" опублікував у фейсбуці ввечері 25 травня. Воно вже зібрало понад 40 тисяч вподобань, сотні репостів і коментарів.
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"Прекрасні. Як приємно бачити ваші посмішки"
Нове селфі з дружиною Оленою Валерій Залужний підписав смайликом у формі серця. Пара посміхається.
Також "залізний генерал" відповів на запитання підписниці: "Як ви?".
Дякуємо. все нормально,
– зазначив Залужний.
Залужний відповів на коментарі у фейсбуці / Скриншот
Зауважимо, що фото пари традиційно зібрало велику кількість реакцій. Зокрема, вже понад дві сотні коментарів. Серед них:
- "Прекрасні. Як приємно бачити ваші посмішки",
- "Чудові. Хай Бог береже",
- "Які ж ви гарні. Бережіть себе",
- "Ми ж чекаємо!!! Ви там щоб не затримувались!",
- "Надійний тил. Пані Олено, дякуємо за пана Валерія!",
- "Удачі, пане генерал",
- "Гарнющі"…
Коротка довідка. Володимир Зеленський 9 травня звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я з правом носити військову форму. Президент призначив колишнього головнокомандувача послом у Великій Британії.
До речі, після призначення на посаду "залізний генерал" також замилував мережу фото.