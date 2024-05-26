Нове фото "Залізний генерал" опублікував у фейсбуці ввечері 25 травня. Воно вже зібрало понад 40 тисяч лайків, сотні репостів і коментарів.

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"Прекрасні. Як приємно бачити ваші посмішки"

Нове селфі з дружиною Оленою Валерій Залужний підписав смайликом у формі серця. Пара посміхається.

Залужний опублікував нове селфі з дружиною / Фото з фейсбуку колишнього Головкома

Також "Залізний генерал" відповів на запитання підписниці: "Як ви?".

Дякуємо. все нормально,

– зазначив Залужний.

Залужний відповів на коментарі у фейсбуці / Скриншот

Зауважимо, що фото пари традиційно зібрало велику кількість реакцій. Зокрема, вже понад дві сотні коментарів. Серед них:

"Прекрасні. Як приємно бачити ваші посмішки",

"Чудові. Хай Бог береже",

"Які ж ви гарні. Бережіть себе",

"Ми ж чекаємо!!! Ви там щоб не затримувались!",

"Надійний тил. Пані Олено, дякуємо за пана Валерія!",

"Удачі, пане генерал",

"Гарнющі"…