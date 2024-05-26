Новое фото "Железный генерал" опубликовал в фейсбуке вечером 25 мая. Оно уже собрало более 40 тысяч лайков, сотни репостов и комментариев.
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"Прекрасные. Как приятно видеть ваши улыбки"
Новое селфи с женой Еленой Валерий Залужный подписал смайликом в форме сердца. Пара улыбается.
Залужный опубликовал новое селфи с женой / Фото из фейсбука бывшего Главкома
Также "Железный генерал" ответил на вопрос подписчицы: "Как вы?".
Спасибо. все нормально,
– отметил Залужный.
Залужный ответил на комментарии в фейсбуке / Скриншот
Заметим, что фото пары традиционно собрало большое количество реакций. В частности, уже более двух сотен комментариев. Среди них:
- "Прекрасные. Как приятно видеть ваши улыбки",
- "Замечательные. Пусть Бог хранит",
- "Какие же вы красивые. Берегите себя",
- "Мы же ждем!!! Вы там чтобы не задерживались!",
- "Надежный тыл. Госпожа Елена, спасибо за господина Валерия!",
- "Удачи, господин генерал",
- "Хорошие"...