Може не спати по дві доби, – Валерій Харчишин вперше назвав невиліковний діагноз сина

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин зізнався, що його 16-річний син бореться з невиліковною хворобою. Співак розповів, чи вдалося йому змиритися з новим життям своєї дитини.

Артист також поділився, які симптоми захворювання проявляються у сина. За словами Валерія, вони іноді бувають дуже агресивними.

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Син Харчишина має хворобу нейропсихічного характеру. Захворювання є набутим, тобто його могли спричинити різні чинники, такі як інфекції або ж хірургічне втручання. Водночас його симптоми проявляються по-різному.

Так, дитина має ознаки гострого психозу, біполярного розладу та синдрому дефіциту уваги. Як зауважив Валерій, хвороба ще не вивчена, оскільки її виявили тільки у 2010 році. До того ж виконавець додав, що захворювання розвивається дуже агресивно та динамічно.

Дитина йде від тебе ментально, і вчора вона була тією, якою ти пам'ятаєш, якою вона зростала в тебе на очах, а сьогодні вона приходить інша. Це не аутизм, а одне з захворювань, яке почали діагностувати у 2010 році. Він може не спати добу, потім заснути в день. Він може просто кричати протягом кількох годин,

– поділився артист.

Втім, Харчишин сподівався, що хвороба сина під час підліткового віку прогресуватиме значно менше. Ба більше, він думав, що Євген має всі шанси одужати через гормональні зміни, але дива не сталося. За словами Валерія, пережити смерть близької людини значно легше, ніж – хворобу сина, коли той щодня змінюється.

Ти маєш готуватися до того, що він буде таким все своє життя, іншим. Я не маю права цього говорити, але я знаю, що таке смерть,

– підкреслив співак.

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