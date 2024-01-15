Відомо, що поліція Києва оголошувала співака у розшук ще 2,5 роки тому. Упродовж цього періоду чоловіка ніяк не могли знайти.

До теми Переховувався два роки: поліція затримала зірку "Х-Фактора" Андрія Мацевка

Андрія Мацевка відпустили після допиту

У поліції Івано-Франківської області заявили, що після того, як чоловіка затримали, його доправили у райвідділок "для з’ясування всіх обставин". Виявилось, що там Мацевка допитали, а згодом – повністю відпустили.

Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв'язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили,

– розповів речник поліції Андрій Яцків.

Водночас у поліції не зазначили, що саме питали у Андрія Мацевка. Зокрема невідомо, чому він тривалий час не виходив на зв'язок з правоохоронними органами.

Що відомо про Андрія Мацевка

У 2015 році співака звинувачували у педофілії. Активісти організації "Анти Педофілія Луцьк" стверджували, що чоловік спеціально приїжджав до Луцька, аби вступити в інтимні стосунки з 14-річним хлопцем.

У 2021 році Андрій хотів пройти в метро за несправжнім пенсійним посвідченням. Однак, поліція затримала його в столиці. Водночас Мацевко намагався виправдатися, що підробне посвідчення йому підкинув колишній друг.

Мацевко прославився своєю участю в талант-шоу "X-Фактор" та "Україна має талант". Там він кумедно виконував пісні. Також чоловік усім запам'ятався фразою: "Я вас не чую!", що вже стала мемом.