Валентина Хамайко та Андрій Оністрат були у стосунках 18 років. За цей час вони обвінчалися, але не розписувалися.

До слова Казковий момент, – Аліна Гросу відверто розповіла, як пройшло її весілля

18 років спільного життя разом з Андрієм. Ми вже взнали, що таке жити і в радості, і в горі… Навчились сваритися і миритися, народили 4 дітей. Встигли обвінчатися, але не розписувалися. Вчора надолужили і це,

– розповіла телеведуча.



Валентина Хамайко з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої

Валентина Хамайко зізналась, що одразу після весілля Андрій Оністрат знову їде у відрядження на невизначений термін.

"Збирає форму, зброю і їде. На скільки до кінця не відомо… як завжди 2 – 3 тижні за декілька останніх днів перетворились на 2 – 3 місяці… Завжди жахливо нервую. Але поки ще дозволю собі насолодитися вчорашнім днем", – зауважила Хамайко.



Валентина Хамайко з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму ведучої

На заході були присутні тільки найближче оточення Валентини та Андрія: батьки, діти та сестра телеведучої.