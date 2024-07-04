Один із секретів популярності, – народний артист Крищенко розповів, яка Софія Ротару у житті

Український поет-пісняр Вадим Крищенко працював з багатьма артистами. Серед них була й Софія Ротару, в репертуарі якої є пісня Крищенка.

Народний артист України Вадим Крищенко пригадав, як мав нагоду співпрацювати з Софією Ротару. У нього є пісня "Білі нарциси", яку спочатку заспівала Лілія Сандулеса. Та потім бажання її виконувати висловила ще й Ротару.

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Композитор цієї пісні, Геннадій Татарченко, сказав Софії про те, що її вже співають. Та артистці було байдуже. Вадим Крищенко розповів, що був присутнім на записі та помітив особливу рису співачки.

Хочу сказати, що Ротару – дуже жорстка до себе в роботі. Вона записувала цю маленьку пісню два дні. От здавалось, що все вже прекрасно, закінчуємо: "Соню, все нормально". Вона: "Ні!" Ще раз і ще проходить все спочатку. Я думаю, що один із секретів її популярності: вона ніколи не ставилася до роботи якось злегка,

– розповів Вадим Крищенко.

Поет-пісняр зізнався, що свого часу часто чув "Білі нарциси" у виконанні Софії Ротару у Криму. Йому було дуже приємно чути українську композицію там. Та згодом популярність цієї пісні перебила "Лаванда".

Зауважимо, Вадим Крищенко – автор понад 55 поетичних збірок, понад 1000 пісень (серед популярних: "Наливаймо, браття, кришталеві чаші", "Одна-єдин", "Хай щастить вам, люди добрі", "Родина"). Він працював з багатьма композиторами та українськими співаками, у репертуарі яких є безліч пісень Крищенка. Поет-пісняр є лауреатом багатьох нагород і відзнак.