Народный артист Украины Вадим Крищенко вспомнил, как имел возможность сотрудничать с Софией Ротару. У него есть песня "Белые нарциссы", которую сначала спела Лилия Сандулеса. Но потом желание ее исполнять выразила еще и Ротару.

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Композитор этой песни, Геннадий Татарченко, сказал Софии о том, что ее уже поют. Но артистке было безразлично. Вадим Крищенко рассказал, что присутствовал на записи и заметил особую черту певицы.

Хочу сказать, что Ротару – очень жесткая к себе в работе. Она записывала эту маленькую песню два дня. Вот казалось, что все уже прекрасно, заканчиваем: "Соню, все нормально". Она: "Нет!" Еще раз и еще проходит все сначала. Я думаю, что один из секретов ее популярности: она никогда не относилась к работе как-то слегка,

– рассказал Вадим Крищенко.

Поэт-песенник признался, что в свое время часто слышал "Белые нарциссы" в исполнении Софии Ротару в Крыму. Ему было очень приятно слышать украинскую композицию там. Но впоследствии популярность этой песни перебила "Лаванда".

Заметим, Вадим Крищенко – автор более 55 поэтических сборников, более 1000 песен (среди популярных: "Наливаймо, братья, хрустальные чаши", "Одна-единственная", "Хай щастить вам, люди добрые", "Родина"). Он работал со многими композиторами и украинскими певцами, в репертуаре которых есть множество песен Крищенко. Поэт-песенник является лауреатом многих наград и отличий.