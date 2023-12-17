У мережі стали вірусними уривки з фільму "Сам удома", де головну роль грає Маколей Калкін. Історія маленького Кевіна, якого залишили самого у великому будинку на свята, підкорила серця кожного.

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Уривки з "Сам удома" захопили тікток

Одним із найпопулярніших уривків у соціальних мережах став момент, де Гаррі та Марвін планують напад на найбагатші будинки на вулиці, зокрема й дім Маккалістерів. Вони сидять в авто й намагаються зрозуміти, чи є насправді хтось у цьому будинку. Гаррі просить у Марва піти поглянути, але той не зрозумів, що це треба зробити зараз.

Цей фрагмент став мемом у тіктоці: користувачі вигадують новий контекст ситуації та жартують про ситуації на святах, стосунки з чоловіками й інше. Часто уривок супроводжує музика з фільму або інші різдвяні композиції.

Ще один вірусний фрагмент з фільму вже за участі Кевіна. Це момент, коли маленький Маккалістер злякався злодіїв, що намагалися увірватися в його дім. Та раптово він осмілів та вирішив вийти на подвір'я й закричати, що тепер він нікого не боїться.

Раптом йому на очі трапляється сусід – літній двірник Марлі, про якого розповідають чимало моторошних історій. Побачивши його високу статуру, та ще й лопатою в руці, Кевін верещить і втікає у будинок.

І тут українці знаходять про що пожартувати: реалії під час війни, пошук житла й багато іншого.