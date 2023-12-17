24 Канал зібрав релізи цього тижня, які вартують вашої уваги. Це повернення Вельбоя, новий альбом від "Корупції" та оригінальний формат від KOLA та CHEEV.

До слова Це щось нове: організатори назвали тему пісенного конкурсу Євробачення-2024

KOLA та CHEEV

Артисти презентували треки, написані за 12 годин в межах нового проєкту "Мультитрек". Це музичне шоу, де виконавці разом з ведучими Володимиром Дантесом та Дашею Кубік та саундпродюсерами створюють нові пісні в умовах обмеженого часу. KOLA та CHEEV стали першими учасниками й представили свої пісні.

KOLA – "А Шо Я?": слухайте трек онлайн

CHEEV – "Перший день": слухайте трек онлайн

Wellboy

Антон Вельбой повернувся у лейбл PAPA Music та випустив нову довгоочікувану пісню "Життя". Вона про те, що радість у простих речах. Це мелодійні ноти, текст із сенсами та грайливий вайб.

Wellboy – "Життя": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Музикант презентував пісню Soldier, яку написав на початку повномасштабного вторгнення. Вона стала саундтреком документального фільму про війну Алана Бадоєва "Довга Доба".

Макс Барських – Soldier: дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Зірка продовжила розповідати про зміни в особистому житті і цього разу зробила це у новому кліпі. Вона позувала у відвертих образах, а також запросила для зйомок своїх подруг-зірок.

Анна Трінчер – "Колоски": дивіться відео онлайн

Міша Крупін

Гурт "Корупція" презентував мініальбом "Перша леді", до якого увійшло 5 пісень. Однойменний трек він присвятив своїй коханій. Решта пісень написані за мотивами хітів гурту, серед яких і відомий трек "Красный бархат". Він тепер звучить як "Я знов у Харкові".

"Корупція" – "Перша леді": слухайте онлайн

Сергій Лазановський

Переможець "Голосу країни" презентував нову ліричну пісню та відео "Тато". Цією композицією співак дякує усім українським татусям та зокрема своєму, який зробив внесок у його становлення як людини та артиста. Кліп знімали неподалік Івано-Франківська та показали в ньому життя героя.

Сергій Лазановський – "Тато": дивіться відео онлайн

Oxana Trach

Співачка презентує різдвяну авторську пісню "Серце", яка наповнена сучасним звучанням та елементами автентичного вокалу. За словами виконавиці, з дорослішанням Різдво для неї перетворилося у рутину, проте минулого року все змінилося. Тоді вона зустріла свого чоловіка і знайшла того, з ким можна розділити сімейне тепло.

Oxana Trach – "Серце": дивіться відео онлайн

OKS

Виконавець презентував чуттєвий сингл, який присвятив своєму татові. У композиції прослідковуються почуття втрати, любові та пам'яті про того, хто зіграв ключову роль у житті артиста.

OKS – "Татові": дивіться відео онлайн

MASHA DANILOVA

Співачка презентувала нову пісню "Звичайний", яка розповідає про несправедливість, що стається з людьми. Кліп на пісню доволі незвичний для співачки. Там дівчина знялася у новому для себе образі.

MASHA DANILOVA – "Звичайний": дивіться відео онлайн

Blockbaby

Фрешмен представив свій новий трек, який присвятив темі кохання. Любов він оспівував як "безжальну" та непереможну силу. У самій пісні відчувається гра контрастів.

Blockbaby – L'amour: дивіться відео онлайн

STASYA

Співачка презентувала трек, з яким побореться за місце у Нацвідборі на Євробачення-2024. Це пісня Rika, що розповідає про природний цикл перетворень, віддзеркалення життєвих подій у символічному вигляді річки. Текст пронизаний образами, де кожен елемент має своє значення.

STASYA – Rika: дивіться відео онлайн

ERIK

Учасник "Голосу країни" презентував пісню, яку написав ще у 2014 році. Для нього вона залунала новими фарбами. Головний меседж в тому, що попри тисячі кілометрів між коханими людьми, половинки знайдуть шлях та прилетять один до іншого, щоб зіграти пісню свого кохання.

ERIK – "До тебе": слухайте онлайн

BURLA

Автор та співак повернувся до свого звичного музичного стилю у треці "Мова". Пісня розповідає про незламність і бойовий дух українців.

BURLA – "Мова": дивіться відео онлайн

Катя Качановська

Співачка презентувала нову пісню, яка відрізняється від попередніх робіт своїм танцювальним вайбом. Це трек про кожну дівчину, яка після всіх розчарувань, взяла себе в руки і повірила в себе.

Катя Качановська – "Краща": дивіться відео онлайн

VECHIR та NAIMES

Молоді артисти презентували перший спільний трек, що розповідає історію пари, яку розділила відстань.

VECHIR та NAIMES – "Не кажи": слухайте онлайн

KOVALEVSKiY & RAPHAiL

Реп-артисти презентували новий трек про кохання. Він має занурити у власні спогади та відродити почуття.

KOVALEVSKiY & RAPHAiL – Don't Lie: слухайте онлайн