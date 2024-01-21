Оперна співачка Анна Нетребко агітувала за диктатора Путіна в його минулій виборчій кампанії. До того ж вона відвідувала окуповану територію Донеччини та перераховувала кошти загарбникам начебто для театру. Зараз вона активно дає концерти по Європі, наприклад, у Німеччині.

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Українці бойкотують концерти Нетребко

Катерина Плаксій і Дмитро Пивоваров влаштовували протести, під назвою No Netrebko, метою яких було скасування виступів Нетребко у Німеччині. Таких акцій вже було три: 5 травня 2023 року у Вісбадені під час Травневого фестивалю, 21 липня в Баден-Бадені та 15 вересня в Берліні. Директор театру у Вісбадені відмовився скасовувати концерт путіністки.

Це дуже цинічно – вони присвятили цей концерт політичним в'язням і запросили туди цю особу. Наше звернення підтримало українське консульство у Франкфурті-на-Майні, місцеві політики, навіть мер міста виступив проти Нетребко, але інтендант театру наполіг на своєму,

– розповіла Катерина.



Українці вийшли проти Нетребко / Фото Катерини та Дмитра

Повідомляється, що у Вісбадені на акцію прийшло близько 500 активістів. Вийшли до мітингувальників навіть деякі працівники німецького оркестру. Вони пояснили, що грали разом із Нетребко, бо за відмову їх би звільнили. Однак, на підтримку українців, музиканти зіграли наш гімн.



Музиканти підтримали українців / Фото Бориса Пекарського

На травевому фестивалі мав дати концерт театр із Харкова "Березіль". Утім, музиканти скасували свою участь через виступ путіністки. Замість них мав виступити російський гурт Pussy Riot, але вони не захотіли ділити сцену з Нетребко.

Також путіністка давала концерт у приватному театрі іншого німецького міста – Баден-Баден. Місцеві політики підтримали українських активістів, однак, у самому театрі зазначили, що це їхній вибір – кого запрошувати.

А от у Берліні на акцію прийшло досить багато мітингувальників. Деякі організації навіть відправили лист до місцевих медіа з проханням не допустити концертів Нетребко. Звернення підписали понад сотню політиків. Долучився й американський історик Тімоті Снайдер.

Активістів почали переслідувати

Після проведених протестів, німецький диригент Міхаель Ґюттлер, котрий давав концерти з путіністкою у Вісбадені, спільно зі своєю дружиною Олесею Шаповаловою, подали до суду на активістів. Відомо, що німець є давнім другом російської співачки.



Диригент з дружиною підтримують Нетребко / Фото з інстаграму Олесі Шаповалової

Спершу вони подали позов на австрійське ЗМІ, яке висвітлювало мітинги, а також міцні стосунки родини Ґюттлера та Нетребко. Згодом диригент подав до суду на українку Катерину Плаксій, яка була організаторкою акцій.

Також за словами Катерини, диригента підтримала організація "Альянс за вільну демократичну Росію в Нюрнберзі". Її організаторами є Єлизавета Шлосберг та Олександр Шумський, які у соцмережах висловились проти мітингів українців.

Що відомо про диригента та його дружину

Міхаель протягом 14 років був постійним гостьовим диригентом у Маріїнському театрі Санкт-Петербурга. Його запросив туди диригент-путініст Валерій Гергієв. Також Ґюттлер працював в іншому російському місті – Єкатеринбурзі, де й познайомився з Нетребко та з дружиною Олесею Шаповаловою.

Жінка народилась у Білорусі та працювала у автосалоні. Одружившись з Ґюттлером, переїхала в Німеччину та заснувала російський культурний центр "Самовар". Там мігрантів з країни-агресорки вчать російській мові й традиціям.



Шаповалова поширює "російську культуру" / Фото з інстаграму жінки

Олеся є відданою прихильницею співачки-путіністки та звертається до неї: "Аннушка". Вона навіть написала Нетребко вірш. Шаповалова також виступала проти Майдану в 2013-2014 роках та поширювала ролик з маніпулятивною назвою – "Бандерівці дебоширять на вулицях Києва". А зараз родина Ґюттлера-Шаповалової намагаються тягатися з українцями через суди.