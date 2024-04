Поки окупанти тероризують цивільних: українці вивели пісню "Да, я русский" у лідери на Spotify

Деякі українці продовжують слухати російську музику та спонсорувати ворога. Серед лідерів у чарті Spotify опинився трек росіян.

Стримінгова платформа Spotify зібрала 50 хітів, які прямо зараз є вірусними на території України. Вже на другому місці – російська пісня.

Українці слухають російську музику

Трек "Да, я русский" зайняв провідну позицію – 2 місце у рейтингу пісень, що набирають популярності. Пісня з невигадливим текстом висміює Америку та прославляє Росію. Його обігнав лише хіт Artemas – i like the way you kiss me, що зараз розриває тікток.



Лідери чарту / Скриншот зі Spotify

Автором цієї пісні є виконавець під псевдонімом "Наверное поэт". Це артист з Росії, який випустив альбом у день так званих виборів президента. Пісню активно слухають не лише в країні-агресорі, але й у Казахстані, Білорусі, Латвії. Станом на квітень у цього виконавця понад 2,1 тисячі слухачів із Києва.

Чому не можна слухати російську музику