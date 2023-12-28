Виявилося, що Юліку пошкодили автівку просто в центрі Варшави. Він думає, що це зробили росіяни.
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Українському співаку пошкодили авто в Польщі
Зранку Julik на стоянці побачив пошкоджену машину. Зокрема, невідомі побили вікна з лівого боку та заднє скло. На щастя, не торкалися до переднього дзеркала та справа вікна теж залишились неушкодженими.
Перше – шок! Далі, усвідомлення, що я роблю все правильно. Всі живі, вікна заміняться. Добре, що цінні речі та костюми ми забрали із собою. Найбільше дивує той факт вандалізму – нашкодити. І так важко, кожен українець бореться за свободу своїх територій, а тут таке. Нас не злякати, їдемо далі збирати кошти для ЗСУ,
– підкреслив виконавець.
Артист припускає, що хтось просто вирішив завдати шкоди людині з українськими номерами. На його думку, це можуть бути росіяни.
Відомо, що Julik вже звернувся до поліції та до страхової.
Хто такий Julik
- Справжнє ім'я співака – Гук Назарій Володимирович
- Він колишній учасник колективу DZIDZIO: "Змінам властиво бути! Постійна зона комфорту – не дуже добре. З Дзідзьо мені було комфортно, але зрозумів, що треба розвиватися, бо стою на одному місці. А щоб розвиватися, треба робити щось нове, займати нові ніші. Тому й вирішив зайнятися електронною музикою".
- Зараз Назарій займається сольною кар'єрою. Він пише пісні, робить аранжування, створює ремікси на пісні українських артистів. До того ж є ведучим різних заходів.
- Цікаво, що музикант навіть знімався у фільмах. Зокрема, він брав участь у стрічках "DZIDZIO Контрабас" та грав епізодичну роль в "DZIDZIO Перший раз".