Виявилося, що Юліку пошкодили автівку просто в центрі Варшави. Він думає, що це зробили росіяни.

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Українському співаку пошкодили авто в Польщі

Зранку Julik на стоянці побачив пошкоджену машину. Зокрема, невідомі побили вікна з лівого боку та заднє скло. На щастя, не торкалися до переднього дзеркала та справа вікна теж залишились неушкодженими.

Перше – шок! Далі, усвідомлення, що я роблю все правильно. Всі живі, вікна заміняться. Добре, що цінні речі та костюми ми забрали із собою. Найбільше дивує той факт вандалізму – нашкодити. І так важко, кожен українець бореться за свободу своїх територій, а тут таке. Нас не злякати, їдемо далі збирати кошти для ЗСУ,

– підкреслив виконавець.

Артист припускає, що хтось просто вирішив завдати шкоди людині з українськими номерами. На його думку, це можуть бути росіяни.

Відомо, що Julik вже звернувся до поліції та до страхової.

Хто такий Julik