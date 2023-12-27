Український блогер Олег Машуковський та його наречений Данило влаштували фотосесію у стилі Just Married, тобто позували в образах наречених. Ці кадри вони виклали на своїх сторінках.
До слова Мені *бать як страшно, – відомий ведучий відповів на закиди про те, чому не на фронті
Фотосесія Машуковського з бойфрендом
Олег та Данило позували у чорних костюмах та білих сорочках. Їхні парні аутфіти доповнювали метелики та стильні зачіски.
Олег Машуковський з бойфрендом / Фото з інстаграму блогера
Олег Машуковський підписав ці кадри словом: "Гірко", а тому спровокував чутки про одруження пари. Коли новина розлетілась у ЗМІ, блогер зауважив, що шлюбу не відбулося. Адже в Україні цивільні партнерства ще не затвердили. А слова "Just Married" – просто назва фотозйомки.
Олег Машуковський з нареченим в образах Just Married: відео
Реакція мережі
Користувачі мережі бурхливо відреагували на фотозйомку Олега Машуковського та його нареченого. Під фото – чимало негативних коментарів. Підписники посилають пару на фронт і відзначаються гомофобними заявами.
- "Поки чоловіки на фронті воюють, хтось знімає таке";
- "Помилка природи";
- "Йди краще країну захищай";
- "Але от реально, їм чомусь повістки не вручають? Чого така не справедливість?".
На слова хейтерів Олег Машуковський відповів лаконічно: "Стараюсь на це не реагувати. У них своє життя, у нас своє. Жити ми будемо так, як нам хочеться, а не їм".
Водночас під дописами багато й позитивних коментарів у бік пари:
- "Чекаємо того дня, коли в країні перестануть засуджувати за любов. А фото дуже гарні";
- "Які гарні";
- "Ті хто пише погані коментарі, то певне нещасні люди, ну чесно, не слідкуйте, якщо вам гидко";
- "Це просто анріал. Які ви красиві".