Український блогер Олег Машуковський та його наречений Данило влаштували фотосесію у стилі Just Married, тобто позували в образах наречених. Ці кадри вони виклали на своїх сторінках.

До слова Мені *бать як страшно, – відомий ведучий відповів на закиди про те, чому не на фронті

Фотосесія Машуковського з бойфрендом

Олег та Данило позували у чорних костюмах та білих сорочках. Їхні парні аутфіти доповнювали метелики та стильні зачіски.



Олег Машуковський з бойфрендом / Фото з інстаграму блогера

Олег Машуковський підписав ці кадри словом: "Гірко", а тому спровокував чутки про одруження пари. Коли новина розлетілась у ЗМІ, блогер зауважив, що шлюбу не відбулося. Адже в Україні цивільні партнерства ще не затвердили. А слова "Just Married" – просто назва фотозйомки.

Олег Машуковський з нареченим в образах Just Married: відео

Нагадаємо, Олег Машуковський та його бойфренд Данило – заручені вже кілька місяців. У вересні блогер зробив обранцю пропозицію на вершині Говерли. Про справжню орієнтацію Олега всі дізналися лише на початку року, а в червні він вперше показав свого хлопця.

Реакція мережі

Користувачі мережі бурхливо відреагували на фотозйомку Олега Машуковського та його нареченого. Під фото – чимало негативних коментарів. Підписники посилають пару на фронт і відзначаються гомофобними заявами.

"Поки чоловіки на фронті воюють, хтось знімає таке";

"Помилка природи";

"Йди краще країну захищай";

"Але от реально, їм чомусь повістки не вручають? Чого така не справедливість?".

На слова хейтерів Олег Машуковський відповів лаконічно: "Стараюсь на це не реагувати. У них своє життя, у нас своє. Жити ми будемо так, як нам хочеться, а не їм".

Водночас під дописами багато й позитивних коментарів у бік пари: