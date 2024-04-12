Тікток розриває українська версія казахського хіта "Дарите Женщинам Цветы"

Музика й тікток об'єднують. Слідом за українською версію відомої казахської пісні "Сені суйем" мережу розриває ще один кавер, але вже на інший казахський трек "Дарите Женщинам Цветы".

Сьогодні, аби стати всесвітньо відомим, варто просто завантажити пісню просто у соціальну мережу. Юзери відразу поширять її – і за лічені хвилини трек стане вірусним.

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Хто автор україномовної версії "Дарите Женщинам Цветы", яка стала вірусною у тікток

Так, власне, сталося і з синглом казахського співака JAZZDAUREN "Дарите Женщинам Цветы". Пісня вийшла місяць тому, і миттєво потрапила в чарти з космічною кількістю переглядів і прослуховувань. Ба більше! Сингл переклали й українською.

Виконавець Павло Андрющенко опублікував у тікток переклад приспіву казахської пісні, який відразу залетів у тренди. "Я подарю вам конвалії, конвалії від душі. Я подарю вам лілії жовті, червоні та сині. Я подарю вам ромашки, Іннуські і Наташкі. Я подарю вам квіти всім та завжди в серці ти", – заспівав Андрющенко.

Україномовна версія казахського хіта настільки сподобалася юзерам, що вони засипали тікток відео. Ролики знімають дівчата, діти, військові.

Попри популярність каверу, переклад також і розкритикували. Деяким юзерам не сподобалося, що так багато виконавців переспівують саме російські пісні: мовляв, у нас хіба мало гарних пісень. А, по-друге, немало людей помітили помилки, які співак допустив у перекладі.