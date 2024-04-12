Тикток разрывает украинская версия казахского хита "Дарите Женщинам Цветы"

Музыка и тикток объединяют. Вслед за украинской версией известной казахской песни "Сени суйем" сеть разрывает еще один кавер, но уже на другой казахский трек "Дарите Женщинам Цветы".

Сегодня, чтобы стать всемирно известным, стоит просто загрузить песню прямо в социальную сеть. Юзеры сразу распространят ее – и за считанные минуты трек станет вирусным.

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Кто автор украиноязычной версии "Дарите Женщинам Цветы", которая стала вирусной в тикток

Так, собственно, произошло и с синглом казахского певца JAZZDAUREN "Дарите Женщинам Цветы". Песня вышла месяц назад, и мгновенно попала в чарты с космическим количеством просмотров и прослушиваний. Более того! Сингл перевели и на украинский язык.

Исполнитель Павел Андрющенко опубликовал в тикток перевод припева казахской песни, который сразу залетел в тренды. "Я подарю вам конвалії, конвалії від душі. Я подарю вам лілії жовті, червоні та сині. Я подарю вам ромашки, Іннуські і Наташкі. Я подарю вам квіти всім та завжди в серці ти", – спел Андрющенко.

Украиноязычная версия казахского хита настолько понравилась юзерам, что они засыпали тикток видео. Ролики снимают девушки, дети, военные.

Несмотря на популярность кавера, перевод также и раскритиковали. Некоторым юзерам не понравилось, что так много исполнителей перепевают именно русские песни: мол, у нас разве мало хороших песен. А, во-вторых, немало людей заметили ошибки, которые певец допустил в переводе.