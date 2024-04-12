Сьогодні, аби стати всесвітньо відомим, варто просто завантажити пісню просто у соціальну мережу. Юзери відразу поширять її – і за лічені хвилини трек стане вірусним.

До слова Українські тікток-хіти 2024: найпопулярніші пісні, що розривають соціальну мережу

Хто автор україномовної версії "Дарите Женщинам Цветы", яка стала вірусною у тікток

Так, власне, сталося і з синглом казахського співака JAZZDAUREN "Дарите Женщинам Цветы". Пісня вийшла місяць тому, і миттєво потрапила в чарти з космічною кількістю переглядів і прослуховувань. Ба більше! Сингл переклали й українською.

Виконавець Павло Андрющенко опублікував у тікток переклад приспіву казахської пісні, який відразу залетів у тренди. "Я подарю вам конвалії, конвалії від душі. Я подарю вам лілії жовті, червоні та сині. Я подарю вам ромашки, Іннуські і Наташкі. Я подарю вам квіти всім та завжди в серці ти", – заспівав Андрющенко.

Україномовна версія казахського хіта настільки сподобалася юзерам, що вони засипали тікток відео. Ролики знімають дівчата, діти, військові.

Попри популярність каверу, переклад також і розкритикували. Деяким юзерам не сподобалося, що так багато виконавців переспівують саме російські пісні: мовляв, у нас хіба мало гарних пісень. А, по-друге, немало людей помітили помилки, які співак допустив у перекладі.