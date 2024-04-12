Сегодня, чтобы стать всемирно известным, стоит просто загрузить песню прямо в социальную сеть. Юзеры сразу распространят ее – и за считанные минуты трек станет вирусным.

К слову Украинские тикток-хиты 2024: самые популярные песни, что разрывают социальную сеть

Кто автор украиноязычной версии "Дарите Женщинам Цветы", которая стала вирусной в тикток

Так, собственно, произошло и с синглом казахского певца JAZZDAUREN "Дарите Женщинам Цветы". Песня вышла месяц назад, и мгновенно попала в чарты с космическим количеством просмотров и прослушиваний. Более того! Сингл перевели и на украинский язык.

Исполнитель Павел Андрющенко опубликовал в тикток перевод припева казахской песни, который сразу залетел в тренды. "Я подарю вам конвалії, конвалії від душі. Я подарю вам лілії жовті, червоні та сині. Я подарю вам ромашки, Іннуські і Наташкі. Я подарю вам квіти всім та завжди в серці ти", – спел Андрющенко.

Украиноязычная версия казахского хита настолько понравилась юзерам, что они засыпали тикток видео. Ролики снимают девушки, дети, военные.

Несмотря на популярность кавера, перевод также и раскритиковали. Некоторым юзерам не понравилось, что так много исполнителей перепевают именно русские песни: мол, у нас разве мало хороших песен. А, во-вторых, немало людей заметили ошибки, которые певец допустил в переводе.