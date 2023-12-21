Серед них – Світлана Тарабарова, Ivan NAVI та Ната Жижченко. Детальніше про те, хто з українських зірок став батьками у 2023 році – дивіться далі.

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Пара стала батьками доньки 14 квітня. Її Євгенія символічно назвало Афіна.

19 квітня співачка народила донечку Поліну. Це вже третя дитина артистки.

Подружжя вперше стало батьками 2 червня. В них народився син Георгій.

Зірки вдруге стали батьками сина 18 червня. Хлопчика вони назвали Ріо Джон.

Учасниця 11 сезону "Холостяка" народила первістка 24 червня. Малюка назвали Дені.

Український письменник вдруге став татом доньки Ярини 26 червня. До того ж він з дружиною виховує ще одну дівчинку Уляну.

Знаменита модель стала мамою донечку Аврори. Також вона разом з чоловіком Джейсоном Капоне виховують 7-річного сина Сальваторе.

У липні ONUKA народила дівчинку, яку назвала Ліна. Крім того, співачка виховує трирічного сина Олександра.

Фіналіст "Холостячки" за участі Ксенії Мішиної вперше став батьком сина Марка. Радісну звістку чоловік розповів 5 липня.

Первісток виконавця з'явився на світ 22 серпня. Хлопчика звуть Дарій.

Подружжя блогерів вперше стало батьками 22 серпня. У них народився син Олександр.

Українська співачка Тереза Балашова 3 вересня народила дівчинку. Це її друга донька, проте ім'я артистка поки тримає в таємниці.

Дизайнерка народила доньку 17 вересня. Її вона назвала Селін.

Учасниця "Холостяка" вдруге стала мамою 11 жовтня. Вона народила дівчинку.

Блогерка втретє стала мамою ввечері 21 листопада. Водночас для її чоловіка це була перша дитина. Доньку пара назвала Вірою.

Виконавиця скандального треку "Танцюю гопака" вперше стала мамою 16 грудня. Вона народила доньку. Водночас поки вирішила не розсекречувати ім'я дитини.

Юлія Лущинська з дитиною та чоловіком
Юлія Лущинська з дитиною та чоловіком / Фото з інстаграму співачки