Серед них – Світлана Тарабарова, Ivan NAVI та Ната Жижченко. Детальніше про те, хто з українських зірок став батьками у 2023 році – дивіться далі.

Вас також може зацікавити Періс Гілтон, Ліндсі Лохан, Блейк Лайвлі: хто ще зі світових знаменитостей народив у 2023 році

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк

Пара стала батьками доньки 14 квітня. Її Євгенія символічно назвало Афіна.

Світлана Тарабарова і Олексій Бондар

19 квітня співачка народила донечку Поліну. Це вже третя дитина артистки.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа

Подружжя вперше стало батьками 2 червня. В них народився син Георгій.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд

Зірки вдруге стали батьками сина 18 червня. Хлопчика вони назвали Ріо Джон.

Єлизавета Крутікова та Костянтин

Учасниця 11 сезону "Холостяка" народила первістка 24 червня. Малюка назвали Дені.

Андрій Любка і Юлія Пелипчук

Український письменник вдруге став татом доньки Ярини 26 червня. До того ж він з дружиною виховує ще одну дівчинку Уляну.

Алла Костромічова і Джейсон Капоне

Знаменита модель стала мамою донечку Аврори. Також вона разом з чоловіком Джейсоном Капоне виховують 7-річного сина Сальваторе.

Ната Жижченко та Євген Філатов

У липні ONUKA народила дівчинку, яку назвала Ліна. Крім того, співачка виховує трирічного сина Олександра.

Олексій Тригубенко

Фіналіст "Холостячки" за участі Ксенії Мішиної вперше став батьком сина Марка. Радісну звістку чоловік розповів 5 липня.

Ivan NAVI

Первісток виконавця з'явився на світ 22 серпня. Хлопчика звуть Дарій.

Таня Парфільєва та Іван Кришталь

Подружжя блогерів вперше стало батьками 22 серпня. У них народився син Олександр.

СолоХА

Українська співачка Тереза Балашова 3 вересня народила дівчинку. Це її друга донька, проте ім'я артистка поки тримає в таємниці.

Валерія Гузема

Дизайнерка народила доньку 17 вересня. Її вона назвала Селін.

Олександра Шульгіна

Учасниця "Холостяка" вдруге стала мамою 11 жовтня. Вона народила дівчинку.

Саша Бо та Платон Тарнавський

Блогерка втретє стала мамою ввечері 21 листопада. Водночас для її чоловіка це була перша дитина. Доньку пара назвала Вірою.

Юлія Лущинська

Виконавиця скандального треку "Танцюю гопака" вперше стала мамою 16 грудня. Вона народила доньку. Водночас поки вирішила не розсекречувати ім'я дитини.



Юлія Лущинська з дитиною та чоловіком / Фото з інстаграму співачки