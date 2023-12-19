Світ шоубізу поповнився нащадками знаменитих людей. Деякі зірки народжували самостійно, а інші – вдалися до послуг сурогатної матері. 24 Канал зробив добірку світових знаменитостей, які стали батьками у 2023 році.

До теми Роберт Паттінсон офіційно стане батьком: його обраниця засвітила вагітний животик

Періс Гілтон

У січні вперше стала мамою 42-річна світська левиця Періс Гілтон. Разом із чоловіком Картером Реумом у них народився син. Немовля назвали Фенікс.

У листопаді стало відомо, що подружжя стало батьками вдруге. У них з'явився син, якому обрали імʼя Лондон. Обидвох дітей для Періс і Картера народила сурогатна матір.

Адам Левін та Біаті Прінслу

У січні соліст гурту Maroon 5 Адам Левін та його дружина, колишня модель Victoria's Secret Біаті Прінслу повідомили, що стали батьками. Про вагітність Прінслу розповіла ще у вересні минулого року, оприлюднивши світлини з животиком.

Пара вже виховує двох донечок: 5-річну Дасті та 4-річну Джіо. Тож це вже третя дитина подружжя. Судячи зі світлин у соцмережах, це хлопчик.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Про те, що акторка популярного американського серіалу "Пліткарка" вагітна, стало відомо у вересні, коли Лайвлі вийшла на червону доріжку саміту Forbes Power Women's у Нью-Йорку. Тоді вона одягнула сукню, в якій був помітний круглий живіт.

У лютому Блейк народила четверту дитину. І це також дівчинка. Справжнє ім'я немовля наразі невідоме. Утім, у подружжя вже є троє дітей: доньки Джеймс, Інес і Бетті, яким 8, 6 і 3 роки відповідно.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд

У вересні американська письменниця та ведуча Кріссі Тейген та співак Джон Ледженд заявили, що стануть батьками. За словами Тейген, вона завжди мріяла про четверо дітей. У пари вже є старші діти, Луна та Майлз, які прийшли на світ завдяки штучному заплідненню. У 2020 році у подружжя трапилося горе: їхній малюк Джек помер в момент передчасних пологів.

Тож наважитися на вагітність знову дівчині було нелегко. Однак, у січні Джон та Кріссі стали батьками втретє: у них народилась донечка Есті Максін.



Донечка Есті з батьками / Фото з інстаграму Кріссі

Також під час третьої вагітності подружжя познайомилось з сурогатною матір'ю Александрою. У червні жінка народила парі четверту дитину – хлопчика, якого назвали Рен Александер.

Наомі Кемпбелл

У червні 53-річна британська супермодель та акторка розповіла, що вдруге стала мамою. Два роки тому в жінки з'явилась донька, ім'я якої й досі невідоме. А от цього разу у супермоделі народився хлопчик. Ймовірно, Наомі скористалась послугами сурогатної матері. Хто батько дитини, Кемпбелл теж тримає у секреті.



Дитина Наомі Кемпбелл / Фото з інстаграму моделі

Аль Пачіно та Нур Альфалла

Голлівудський актор та режисер вчетверте став батьком у віці 83 років. Для 29-річної обраниці Пачіно та кінопродюсерки Нур Альфалли, це перша дитина. Сина назвали Роман.



Малюк пари / Фото з інстаграму Нур Альфалли

Відомо, що актор має ще трьох дітей – 22-річних близнюків Антона та Олівію від актриси Беверлі Д'Анджело та 33-річну доньку Джулі Марі від тренерки з акторської майстерності Джен Терант.

Деніел Редкліфф

Вперше став батьком головний актор "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф. У нього та 38-річної голлівудської акторки Ерін Дарк народився син. Проте, імʼя дитини наразі залишається в таємниці.



Подружжя з дитиною на прогулянці / Фото Daily Mail

Марк Цукерберг та Прісцила Чан

У вересні медіамагнат і співзасновник компанії Meta Марк Цукерберг та його дружина Прісцила поділилися, що стануть батьками. У березні у пари народилась донечка, яку назвали Аврелія.



Марк Цукерберг з немовлям / Фото з інстаграму підприємця

Також подружжя виховує двох донечок – 7-річну Максиму та 5-річну Августу.

Сара Снук

Акторка серіалу "Спадкоємці" Сара Снук вперше народила у віці 35 років. Про вагітність стало відомо на прем'єрі четвертого сезону серіалу "Спадкоємці" у Нью-Йорку у березні. Адже знаменитість одягла на червону доріжку чорне обтисле вбрання, в якому було помітно округлий живіт. Для Сари та для її чоловіка Дейва Лоусона – це перша дитина.

Кейлі Куоко та Том Пелфрі

Американська акторка серіалів "Теорія великого вибуху" і "Усі жінки відьми" Кейлі Куоко вперше стала мамою. Це сталося у березні цього року.



Куоко з немовлям / Фото з інстаграму акторки

37-річна знаменитість народила від свого хлопця, актора Тома Пелфрі. У пари з'явилась дівчинка, яку вони назвали Матильдою. Для обох партнерів – це перша дитина.

Гіларі Свенк і Філіп Шнайдер

У квітні американська актриса та володарка премії "Оскар" Гіларі Свенк народила двійню – хлопчика та дівчинку. Свенк зараз 48 років, і це перші двоє дітей для них з бізнесменом Філіпом Шнайдером.

Марк Ентоні та Надя Феррейра

Американський співак і колишній чоловік Дженніфер Лопес став татом вже усьоме. У червні його 24-річна дружина та модель Надя Феррейра народила немовля. Для дівчини – це перша дитина, а от Ентоні має шістьох дітей від попередніх стосунків.

Музикант виховує доньку Аріанну та сина Чейза від офіцерки поліції Деббі Росадо. Також синів Крістіана та Раяна від пуерто-риканської акторки та моделі Даянаре Торрес. А от з Дженніфер Лопес Марк мав двійнят – Емму та Макса.

Борис та Керрі Джонсон

У липні колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став татом. Його дружина Керрі народила сина. Новонародженого назвали Френк Альфред Одіссей Джонсон. Це вже третя спільна дитина з теперішньою дружиною: подружжя виховує сина Вілфреда (3 роки) та доньку Ромі (2 роки).

Також Джонсон має ще п'ятьох дітей: двох синів і двох доньок від колишньої дружини Марини Вілер і доньку від артконсультантки Хелен Макінтайр.

Ліндсі Лохан

У липні 37-річна американська акторка Ліндсі Логан народила первістка. Батьком дитини є фінансист Бадер Шамас. Хлопчика назвали Луай, що в з арабської означає "сильний". Відомо, що зірка народжувала у Дубаї.

Ріанна та ASAP Rocky

У серпні відома співачка Ріанна народила другу дитину. Батьком немовля є американський репер ASAP Rocky. У подружжя народився син. Його назвали Ріот Роуз. Відомо, що співачка народжувала у Лос-Анджелесі.

Подружжя вже має сина, якого Ріанна народила у травні минулого року. Він називається RZA (Різза).

Бонні Райт і Ендрю Лококо

У серпні в родині британської акторки Бонні Райт, яка відома ролями у фільмах про Гаррі Поттера, сталося поповнення. У Бонні разом із чоловіком і бізнесменом Ендрю Лококо, народився син. Його назвали Еліо.



Немовля Бонні Райт і Ендрю Лококо / Фото thisisbwright

Ешлі Олсен

У серпні стало відомо, що американська акторка, підприємиця та продюсерка одягу Ешлі Олсен вперше народила первістка. Олсен народила від чоловіка Луї Ейснера в Нью-Йорку. У пари з'явився син, якого назвали Отто.

Румер Вілліс та Дерек Річард Томас

У грудні 34-річна акторка Румер Вілліс повідомила про вагітність від музиканта Дерека Річарда Томаса. Румер є старшою дочкою Брюса Вілліса та Демі Мур, тож стало зрозуміло, що вони вперше стануть дідусем і бабусею. У квітні акторка народила первістка.



Немовля Румер Вілліс та Дерека Річарда Томаса / Фото з інстаграму акторки

Відомо, що пологи відбувалися вдома. Дівчинку назвали Луетта Айлі Томас Вілліс.