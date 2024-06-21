Show 24 розповість про українських співаків й артистів, які не лише спробували свої сили у шоу талантів, але й здобули перемогу. Зараз вони є популярними зірками.

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Віталій Козловський

Під час навчання в університеті Віталій Козловський взяв участь у "Караоке на Майдані", де здобув перемогу. Після цього він взяв участь у першому сезоні "Шансу". З піснею "Чорнобривці" Козловському вдалося здобути перемогу. Тоді йому було 18 років. До слова, саме з того часу його кар'єрою почав опікуватися Ігор Кондратюк.

Віталій Козловський – "Чорнобривці": дивіться відео онлайн

MELOVIN

У 2015 році юний Костянтин Бочаров, нині відомий як MELOVIN, взяв участь у кастингу талант-шоу "Х-Фактор". Він потрапив у проєкт та крок за кроком йшов до своєї перемоги. Його наставником у шоу був Ігор Кондратюк.

MELOVIN – "Я не здамся без бою": дивіться відео онлайн





Оля Цибульська

У 2007 році в Україні стартував проєкт "Фабрика зірок" у форматі реаліті-шоу. Переможцями першого сезону стали двоє учасників – це Олександр Бодянський та Оля Цибульська.

Вони співали у дуеті під час шоу, але їхня подальша спільна кар'єра та стосунки не склалися. Бодянський поїхав до Росії, де мовчить про війну, тоді як Цибульська побудувала успішну сольну кар'єру.

Оля Цибульська на "Фабриці зірок": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес

У другому сезоні "Фабрики зірок" знову переміг дует – Володимира Дантеса та Вадима Олійника. Після тріумфу у проєкті вони працювали під крилом Наталії Могилевської та випустили кілька хітів. Деякі з них Володимир Дантес переклав на українську мову. Артист продовжує свою творчу діяльність та випускає пісні.

Володимир Дантес – "Оля": дивіться відео онлайн