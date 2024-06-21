Show 24 расскажет об украинских певцах и артистах, которые не только попробовали свои силы в шоу талантов, но и одержали победу. Сейчас они являются популярными звездами.

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Виталий Козловский

Во время учебы в университете Виталий Козловский принял участие в "Караоке на Майдане", где одержал победу. После этого он принял участие в первом сезоне "Шанса". С песней "Чорнобривці" Козловскому удалось одержать победу. Тогда ему было 18 лет. К слову, именно с того времени его карьерой начал заниматься Игорь Кондратюк.

Виталий Козловский – "Чорнобривці": смотрите видео онлайн

MELOVIN

В 2015 году юный Константин Бочаров, ныне известный как MELOVIN, принял участие в кастинге талант-шоу "Х-Фактор". Он попал в проект и шаг за шагом шел к своей победе. Его наставником в шоу был Игорь Кондратюк.

MELOVIN – "Я не здамся без бою": смотрите видео онлайн





Оля Цибульская

В 2007 году в Украине стартовал проект "Фабрика звезд" в формате реалити-шоу. Победителями первого сезона стали двое участников – это Александр Бодянский и Оля Цибульская.

Они пели в дуэте во время шоу, но их дальнейшая совместная карьера и отношения не сложились. Бодянский уехал в Россию, где молчит о войне, тогда как Цибульская построила успешную сольную карьеру.

Оля Цибульская на "Фабрике звезд": смотрите видео онлайн

Владимир Дантес

Во втором сезоне "Фабрики звезд" снова победил дуэт – Владимира Дантеса и Вадима Олейника. После триумфа в проекте они работали под крылом Натальи Могилевской и выпустили несколько хитов. Некоторые из них Владимир Дантес перевел на украинский язык. Артист продолжает свою творческую деятельность и выпускает песни.

Владимир Дантес – "Оля": смотрите видео онлайн