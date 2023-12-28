Ролик опублікували на сторінці "Культурного десанту". У ньому постали три українські військовослужбовці – Юрко Миронець, Дмитро Романчук та Тарас Столяр.

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Захисники розчулили виконанням "Щедрика"

Ці музиканти є відомими бандуристами, але зараз стоять на захисті України. Вони зворушливо виконали

мелодію "Щедрика" з традиційними українськими інструментами.

Захисники заграли українську мелодію, яку знає весь світ, на тлі руйнацій, спричинених загарбниками.

Понад століття тому Микола Леонтович переосмислив старовинну обрядову мелодію, щоб світ почув про хоробру незалежну Україну. Написаний українським композитором у Покровську "Щедрик", що сьогодні приносить радість усім, хто святкує Різдво, став світовим символом української культури і провісником палкого прагнення до самовизначення,

– пишуть в описі до відео.

Захисники виконали "Щедрик": відео

Багатьох користувачів це відео розчулило та довело до сліз. Українці в коментарях зазначають, як музика набула нових сенсів у виконанні військових.

"Вкотре розхвилювала мелодія Щедрика. Фантастична музика, у виконанні талановитої людини";

"З Різдвом Христовим! Божої опіки кожному українському воїну";

"Нехай Бог дарує кожному захиснику та українцю мир";

"Чарівно".

Цікаво, що на Різдво, 25 грудня, на великій дзвіниці Києво-Печерської лаври вперше пролунали варіації "Щедрика". Їх виконала Академічна хорова капела Українського радіо. Подію організували за сприяння Інституту Леонтовича та Національного заповідника Києво-Печерська лавра.