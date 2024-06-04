Концертне вбрання змінили на піксель: хто із зірок українського шоубізу несе службу на фронті

Повномасштабне вторгнення Росії мобілізувало багатьох знаменитостей, які впевнено взяли до рук зброю та стали на захист Батьківщини. Уже тривалий час їхнє життя зосереджене на фронті.

Представники шоубізу ще на початку повномасштабної війни вступали до лав ЗСУ. Згодом частина – вирішила допомагати військовими грошима, повернувшись до звичного способу діяльності, а друга частина – продовжила нести службу. Хто з українських знаменитостей зараз на фронті – детальніше в матеріалі Show 24.

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Віталій Козловський

Співак вступив до лав ЗСУ у червні 2023 року та служив у різних військових частинах. Спочатку був військовослужбовцем Національної гвардії, але згодом його перевели до ЗСУ. Наразі він долучився до Національного президентського оркестру Міністерства оборони України.

Козловський ділився, що у нього посада рядового солдата і ніхто ніяких привілеїв не дає. Артист виходить у наряди та займається військовою справою.

До слова, 25 лютого цього року у Віталія народився первісток. Хлопчика назвали Оскар.

Даніель Салем

Чоловік на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до армії. На початку Даніель служив у теробороні, а пізніше відправився на передову.

Зараз телеведучий є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена", та має позивний "Сойєр". Салем брав участь у боях з деокупації Херсонської області й неодноразово зазнав поранень і контузії.

Коля Сєрга

Український співак від початку повномасштабної війни без вагань став на захист України. Сєрга має звання старшого лейтенанта ЗСУ та несе службу в "Культурному десанті". Там він з іншими зірками дає концерти для інших військовослужбовців і для мешканців деокупованих чи прифронтових територій.

В одному з інтерв'ю співак заявив, що після закінчення війни залишиться у лавах Збройних сил і працюватиме з ветеранами.

Yarmak

Ще один український виконавець, який із початку збройної агресії взяв до рук зброю. Репер пройшов військовий вишкіл, а згодом долучився до "Культурного десанту", щоб підтримати військовослужбовців і людей на деокупованих територіях.

У вересні 2023 року чоловіка перевели до іншого полку. Там він став командиром підрозділу управління безпілотниками у складі ССО. У його підпорядкуванні близько 30 військових.

Дмитро Дікусар

Чоловік уже понад 2 роки служить у Збройних силах України. Він розповідав, що не думав, що війна затягнеться так на довго, але не шкодує про свій вибір стати на захист України.

Іноді сумує за танцями, але продовжує нести службу. Дмитро зізнався, що розчарувався у деяких людях, не розуміє чому українці досі вірять російським наративам і більше не довіряє псевдоволонтерам.

Віктор Розовий

Український гуморист наприкінці лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який згодом став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ. На фронті захисник висвітлював різні події, а також брав безпосередню участь у бойових діях.

Через кілька тижнів після одруження Віктор зазнав важкого уламкового поранення голови. Йому провели низку операцій. Зараз чоловік відновлюється і знаходиться на реабілітації в Україні. Сім'я чекає на дозвіл від лікарів, щоб перевезти захисника за кордон на відновлення.

Олександр Положинський

Співак після початку повномасштабного вторгнення майже одразу підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. З травня 2022 року Положинський перебував на службі в 47 батальйоні (тепер це вже бригада), а за певний час навіть став командиром відділення.

Минулого року чоловік попрощався з 47 ОМБр "Маґура" та почав службу в іншому підрозділі ЗСУ. Згодом у співака почались значні проблеми зі здоров'ям. Цього року він переніс дві операції з корекції зору.

Сергій Мартинюк

Нещодавно Лідер гурту "Фіолет" приєднався до Збройних Сил України. Він добровільно вступив у військо, почавши військовий вишкіл.

Чоловік зазначив, що це рішення він приймав довго, а все необхідне вже отримав.

Женя Галич

З початку російського вторгнення співак спочатку займався волонтерством, а вже у квітні поповнив лави війська у складі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони. На фронті також перебуває гітарист гурту.

Галич ділився, що погладшав на 7 кілограмів і відстриг волосся. Згодом рок-гурт O.Torvald вирушив у гастролі, щоб збирати гроші на ЗСУ, але у жовтні 2023 колективу довелось скасувати концерти, бо Євгену потрібно було повернутись до війська.