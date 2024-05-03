Стався під час війни: відома українська співачка вперше розповіла про третій викидень

Українська співачка Альона Омаргалієва зі своїм чоловіком Тамерланом виховують сина Тимура. Вони хочуть ще стати батьками, проте їм це поки не вдається. Артистка зізналася, що пережила вже три викидні.

Останній відбувся вже під час повномасштабного вторгнення. Водночас знаменитість не втрачає надію розширити свою сім'ю.

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Що відомо про третій викидень Альони Омаргалієвої

Це сталося влітку 2023 року на ранніх термінах. Співачка зізнається, що не знає, з чим саме це пов'язано.

Я сильно захворіла, з температурою і так далі. Скажімо, не було медичних втручань, все пройшло само по собі,

– поділилася артистка.

Вона додала, що все одно хоче ще дітей і вірить, що зможе стати мамою вдруге.

Можливо, не час, бо ми ж намагалися. Я з лікарем постійно консультуюся, це не просто так, що я там: "Ой, а давай сьогодні, а коли там у мене овуляція". Так у мене не виходить, мені треба підготуватися,

– підкреслила зірка.

Що відомо про попередні вагітності Альони Омаргалієвої