Стався під час війни: відома українська співачка вперше розповіла про третій викидень
Джерело:Слава Дьомін
Українська співачка Альона Омаргалієва зі своїм чоловіком Тамерланом виховують сина Тимура. Вони хочуть ще стати батьками, проте їм це поки не вдається. Артистка зізналася, що пережила вже три викидні.
Останній відбувся вже під час повномасштабного вторгнення. Водночас знаменитість не втрачає надію розширити свою сім'ю.
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Що відомо про третій викидень Альони Омаргалієвої
Це сталося влітку 2023 року на ранніх термінах. Співачка зізнається, що не знає, з чим саме це пов'язано.
Я сильно захворіла, з температурою і так далі. Скажімо, не було медичних втручань, все пройшло само по собі,
– поділилася артистка.
Вона додала, що все одно хоче ще дітей і вірить, що зможе стати мамою вдруге.
Можливо, не час, бо ми ж намагалися. Я з лікарем постійно консультуюся, це не просто так, що я там: "Ой, а давай сьогодні, а коли там у мене овуляція". Так у мене не виходить, мені треба підготуватися,
– підкреслила зірка.
Що відомо про попередні вагітності Альони Омаргалієвої
- Вперше співачка стала мамою в січні 2014 року. Тоді в зіркового подружжя народився син Тимур.
- У 2017 році знаменитість завагітніла вдруге, вона чекала на дівчинку. Втім, на ранньому терміні в артистки стався викидень, причина якого залишається невідомою. Після цієї втрати виконавиця зізналася, що впала в депресію, і навіть взяла творчу паузу.
- Влітку 2019 року Альона знову завагітніла, однак на третьому місяці плід завмер.