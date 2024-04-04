Моторошна аварія сталася 31 березня, у неділю. Місцева преса повідомила про ДТП за участю Ferrari зі швейцарськими номерами, яке прямувало до італійського Мілану на трасі Турин – Аоста.
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Українська модель загинула у страшній ДТП
Автомобіль Ferrari GT C4 їхав зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. Водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі та врізався в огорожу зліва. Авто спалахнуло та розірвалося на частини.
Ferrari розірвало навпіл / Фото Blick
Водієм машини був албанський діджей родом з Косова. Разом з ним в автомобілі їхала дівчина. Спершу ЗМІ не повідомляли її особу. Згодом у Vox News оголосили, що це українська модель Анна Краєвська.
Невідомо, які стосунки були в Анни та 40-річного діджея. Відомо, що за кілька годин до смерті він виступав в одному з клубів. ЗМІ пишуть про те, що в чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. Його брат підтвердив загибель музиканта.
Що відомо про українку
Модель Анна Краєвська, згідно з її сторінкою в інстаграмі, родом з Одеси. Судячи з фото у мережі, останнім часом вона жила в Італії, Франції та Швейцарії. Зараз у її профілі друзі й близькі висловлюють співчуття.
Анна Краєвська / Фото з інстаграму дівчини
Аварії та ДТП: останні новини
- Автобус FlixBus потрапив у ДТП на автодорозі біля Лейпцига, що на сході Німеччини. Транспортний засіб впав на бік. Відомо про щонайменше 5 загиблих. В українському посольстві уточнили, що серед постраждалих були дві українки.
- 29 березня у польському місті Ополє 18-річний українець втікав від поліції через порушення правил дорожнього руху. Він врізався у стовп на високій швидкості. Після госпіталізації хлопця не вдалося врятувати.
- У Щецині, що у Польщі авто врізалося в натовп на пішохідному переході. Близько 20 людей зазнали поранень, серед них були й українські громадяни.