Моторошна аварія сталася 31 березня, у неділю. Місцева преса повідомила про ДТП за участю Ferrari зі швейцарськими номерами, яке прямувало до італійського Мілану на трасі Турин – Аоста.

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Українська модель загинула у страшній ДТП

Автомобіль Ferrari GT C4 їхав зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. Водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі та врізався в огорожу зліва. Авто спалахнуло та розірвалося на частини.



Ferrari розірвало навпіл / Фото Blick

Водієм машини був албанський діджей родом з Косова. Разом з ним в автомобілі їхала дівчина. Спершу ЗМІ не повідомляли її особу. Згодом у Vox News оголосили, що це українська модель Анна Краєвська.

Невідомо, які стосунки були в Анни та 40-річного діджея. Відомо, що за кілька годин до смерті він виступав в одному з клубів. ЗМІ пишуть про те, що в чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. Його брат підтвердив загибель музиканта.

Що відомо про українку

Модель Анна Краєвська, згідно з її сторінкою в інстаграмі, родом з Одеси. Судячи з фото у мережі, останнім часом вона жила в Італії, Франції та Швейцарії. Зараз у її профілі друзі й близькі висловлюють співчуття.



Анна Краєвська / Фото з інстаграму дівчини

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