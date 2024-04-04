Жуткая авария произошла 31 марта, в воскресенье. Местная пресса сообщила о ДТП с участием Ferrari со швейцарскими номерами, которое направлялось в итальянский Милан на трассе Турин – Аоста.
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Украинская модель погибла в страшном ДТП
Автомобиль Ferrari GT C4 ехал со скоростью около 100 километров в час. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в ограждение слева. Авто вспыхнуло и разорвалось на части.
Ferrari разорвало пополам / Фото Blick
Водителем машины был албанский диджей родом из Косово. Вместе с ним в автомобиле ехала девушка. Сначала СМИ не сообщали ее личность. Позже в Vox News объявили, что это украинская модель Анна Краевская.
Неизвестно, какие отношения были у Анны и 40-летнего диджея. Известно, что за несколько часов до смерти он выступал в одном из клубов. СМИ пишут о том, что у мужчины осталась жена и двое детей. Его брат подтвердил гибель музыканта.
Что известно об украинке
Модель Анна Краевская, согласно ее странице в инстаграме, родом из Одессы. Судя по фото в сети, в последнее время она жила в Италии, Франции и Швейцарии. Сейчас в ее профиле друзья и близкие выражают соболезнования.
Анна Краевская / Фото из инстаграма девушки
Аварии и ДТП: последние новости
- Автобус FlixBus попал в ДТП на автодороге возле Лейпцига, что на востоке Германии. Транспортное средство упало на бок. Известно о 5 погибших. В украинском посольстве уточнили, что среди пострадавших были две украинки.
- 29 марта в польском городе Ополе 18-летний украинец убегал от полиции из-за нарушения правил дорожного движения. Он врезался в столб на высокой скорости. После госпитализации парня не удалось спасти.
- В Щецине, что в Польше авто врезалось в толпу на пешеходном переходе. Около 20 человек получили ранения, среди них были и украинские граждане.