Дівчина не приховувала свого враження від інформації про існування такої професії. Вона навіть зазначила, що такі люди мають сидіти в перших рядах на концертах. Але інші заяви Мандзюк обернулись для неї скандалом.

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Спочатку гумористка сказала, що в її вчительки теж був асистент "указівка така дерев'яна або бутилка з-під "Живчика". Ба більше, вона зазначила, що сьогодні "такі діти, що кожному вчителю треба й асистент, і секретарь, і психолог, іноді навіть травматолог".

Лєра Мандзюк обурила суспільство жартами / Скриншот з інстаграму

Однак і на цьому серія гострих жартів не закінчилась. Мандзюк почала розвивати серію роздумів про професію асистента вчителя та висловила доволі скандальний жарт, який став тим самим наріжним каменем, що спровокував перепалку у коментарях під дописом.

Тобто я розумію, що зараз важко бути вчителем, вчителькою, тому що покоління таке, діти важкі, і ці телефони всю дорогу. А вам попадаються і ще складніші діти, то є самі тупенькі, якими найважче управляти,

– сказала Мандзюк.

Лєра Мандзюк невдало пожартувала / Скриншот з інстаграму

Після почутого розгорівся скандал. Люди почали озвучувати своє невдоволення такими висловами.

"Тобто, моя дитина, яка має діагноз, і їй дали окремого вчителя – тупа? Він особливий, унікальний, але точно не тупий – кінець кінцем він аутист".ʼ

"Лєрочко, незнання не звільняє від відповідальності. У вашому випадку, тупенька тут тільки ви";

"Ви, ні в житті, ні в медійному просторі називати дітей "тупенькими" просто не маєте права";

"Моїй дитині за два роки йти до школи. В нього аутизм. Він потребує асистента в навчанні. Я боюсь зіштовхнутися з от такими Лєрами в майбутньому".

Виступ Лєри Мандзюк: дивіться відео виступу

Після шквалу критики гумористка написала допис із вибаченнями, починаючи зі слів: "Комедія завжди випливає із трагедії". Як каже Мандзюк, вона не знала, що така професія існує, тому "і виставила відео, щоб більше людей про це дізналось".

Лєра Мандзюк дала пояснення за свої жарти / Фото з інстаграму гумористки

Дівчина запевнила, що вона не мала нічого поганого на увазі про дітей з інвалідністю.

Моя неосвіченість хай слугує прикладом для інших людей, які не здогадуються, що такі проблеми в суспільстві є,

– написала Мандзюк.

Лєра Мандзюк дала пояснення за свої жарти / Фото з інстаграму гумористки

На цих словах конфлікт вичерпався, а сам допис із поясненнями набрав всього лиш кілька десятків уподобань без жодного коментаря.