16 грудня у В'єтнамі відбувся напівфінал одного з найпрестижніших конкурсів краси. Україну на "Міс Земля-2023" представляла Анастасія Феєр.

До слова На конкурсі "Міс Земля" намагалися "помирити" українку, росіянку та білоруску

Як виступила українка

Кожна з учасниць конкурсу мала виходи у купальниках, вечірніх сукнях та національних образах.

Перший вихід Анастасії відбувся у національній сукні "Червона калина" від харківських дизайнерів. Таке вбрання підібрали тому, що ягода символізує сильних духом українців та їхню боротьбу за життя. Її сукню доповнював розкішний червоний вінок та масивні коралі. Волосся було розпущеним і вкладеним пишними локонами.

Виходи представниці України: відео

Для наступного виходу українка обрала бежеву сукню з довгим розрізом до стегон та шапочкою зі стразів, якими було прикрашене й вбрання. Молочний шлейф елегантно розвіювався під час дефіле.



Анастасія Феєр / Фото з інстаграму конкурсу

Купальник Анастасія обрала від українського бренду Fox Lingerie за майже 4,5 тисячі гривень. Відвертий та незвичний образ вона доповнила довгою напівпрозорою спідницею.



Анастасія Феєр / Фото з інстаграму конкурсу

Конкурс "Міс Земля": що про нього відомо

Один із найпрестижніших конкурсів краси цього року проходить у В'єтнамі. Його увага зосереджена на проблемах екології.

Попри це, організатори знову дозволили взяти участь учасниці з Росії. Нагадаємо, що країна-терорист здійснює екоцид з перших днів війни, до того ж вчинила підрив Каховського водосховища та спричинила чималі екологічні наслідки.

Ба більше, організатори намагаються "примирити" на конкурсі Україну, Білорусь та Росію - через фото, опубліковані поряд, намагання посадити разом на спільних заходах.

Фінал Miss Earth 2023 відбудеться вже за кілька днів, 22 грудня.