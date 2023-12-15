Сама українка не робить жодних спільних світлин з росіянкою Дарією Луконкіною та білорускою Кариною Кисельовою. Однак, творці шоу, схоже, спробували це змінити власноруч.
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На "Міс Земля" спробували "помирити" українку, росіянку та білоруску
У інстаграмі конкурсу "Міс Земля" можна побачити, що світлини представниць України, Росії та Білорусі опублікували одна за одною. Ймовірно, це не було випадковістю, адже у конкурсі беруть участь конкурсантки з різних країн. Тож розміщення могло бути іншим.
Розміщення конкурсанток / Скриншот з сайту конкурсу
Загалом дивує, чому представницю країни-агресорки взагалі допустили до участі в шоу. Тому що провідною темою конкурсу є екологія, а Росія, як відомо, вже другий рік бомбардує мирні міста України та вбиває тисячі людей. До того ж неможливо забувати про екоцид, який вчинила Росія – руйнування Каховської ГЕС у червні цього року, що призвело до загибелі сотні людей та тварин. А також зробило шкоду для природи загалом.
Відомо, що зараз на "Міс Земля" відбувається голосування за найкраще дефіле у бікіні. Також українка вже продемонструвала вихід у вечірній сукні.
Українка Анастасія Фаєр / Фото з інстаграму конкурсу
Анастасія подолала марафон, посадила дерева та презентувала проєкт щодо захисту екології.
Українка на марафоні / Фото з інстаграму Анастасії Фаєр
Фаєр також показала національний одяг Вʼєтнаму.
Українка у вбрання В'єтнаму / Фото з інстаграму Фаєр
Нещодавні скандали на конкурсах краси
- Відомо, що на вечірці-відкритті конкурсу "Міс Всесвіт 2023" конкурсантку з України розмістили біля учасниці з Росії Маргарити Голубєвої. У мережі поширили фото, де видно, що Усанову не влаштовує така посадка.
- Згодом українка розповіла про взаємодію з учасницею від країни-агресорки. Ангеліна розповіла, що з Маргаритою вони взагалі не бачаться, бо живуть на різних поверхах, перебувають у різних групах і мають різні плани на день. Тому жодного контакту між ними не виникає.
- Водночас Усанова згадала одну фразу, яку сказала їй Голубєва в перший день міжнародного конкурсу. Росіянка заявила, що вона прийшла на конкурс "з миром".