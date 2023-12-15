Сама українка не робить жодних спільних світлин з росіянкою Дарією Луконкіною та білорускою Кариною Кисельовою. Однак, творці шоу, схоже, спробували це змінити власноруч.

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На "Міс Земля" спробували "помирити" українку, росіянку та білоруску

У інстаграмі конкурсу "Міс Земля" можна побачити, що світлини представниць України, Росії та Білорусі опублікували одна за одною. Ймовірно, це не було випадковістю, адже у конкурсі беруть участь конкурсантки з різних країн. Тож розміщення могло бути іншим.



Розміщення конкурсанток / Скриншот з сайту конкурсу

Загалом дивує, чому представницю країни-агресорки взагалі допустили до участі в шоу. Тому що провідною темою конкурсу є екологія, а Росія, як відомо, вже другий рік бомбардує мирні міста України та вбиває тисячі людей. До того ж неможливо забувати про екоцид, який вчинила Росія – руйнування Каховської ГЕС у червні цього року, що призвело до загибелі сотні людей та тварин. А також зробило шкоду для природи загалом.

Відомо, що зараз на "Міс Земля" відбувається голосування за найкраще дефіле у бікіні. Також українка вже продемонструвала вихід у вечірній сукні.



Українка Анастасія Фаєр / Фото з інстаграму конкурсу

Анастасія подолала марафон, посадила дерева та презентувала проєкт щодо захисту екології.



Українка на марафоні / Фото з інстаграму Анастасії Фаєр

Фаєр також показала національний одяг Вʼєтнаму.



Українка у вбрання В'єтнаму / Фото з інстаграму Фаєр

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