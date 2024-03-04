Українка Софія Шамія для конкурсу "Міс Світу-2023" завчасно підготувала відео про дітей, які постраждали від російської агресії. Це була ще одна можливість розповісти про війну та донести голос українців на міжнародній арені.

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Софія Шамія презентувала благодійний проєкт про війну в Україні

У ролику під назвою "Beauty with a purpose" Софія Шамія показала жахливі кадри війни і те, як і кому вона допомагає у цей час. Українка показала, як організовувала свято для дітей в "Охматдиті", проводила арттерапію та благодійні аукціони, розігруючи свої картини.

24 лютого 2022 року жахлива війна зруйнувала мій рідний дім – Україну, залишивши руїни того, що колись було щасливим життям. Вулиці, села і цілі міста лежать в руїнах, природа спустошена. Біль торкнувся кожного з нас. Я вже займалася благодійністю, але війна змусила мене зрозуміти, що я можу зробити більше,

– каже дівчина у ролику.

Beauty with a purpose, авторка Софія Шамія: дивіться відео

Презентуючи свій благодійний проєкт на конкурсі краси, Софія Шамія не змогла стримати сліз.

Щоразу, коли я кажу, звідки я родом, вибачте, я стаю трохи емоційною. Просто кожного разу, коли я дивлюся це відео, я згадую маленьких дівчаток, маленьких хлопчиків, коли я була в "Охматдиті", я мала можливість багато з ними розмовляти,

– пригадала модель.

Софія Шамія розповіла, які болючі слова їй доводилось чути від дітей тоді. Росія позбавила їх щасливого дитинства.

"Я пам'ятаю, як одна дитина бігає, грається, підходить до мене і каже: "Мені подобається твоя сукня, ти схожа на принцесу". А потім вона каже: "Але знаєш що? Мої мама і тато померли". І вона каже це так невимушено, ніби це було вчора. Вона говорить це так невимушено, хоча я бачу стільки болю в її очах", – казала дівчина.

Софія Шамія на презентації проєкту:

Україна стала однією з найкращих

Благодійний проєкт українки увійшов до списку 10 найкращих у рамках конкурсу краси. Окрім України, серед найкращих також опинилися такі країни: Індонезія, Непал, Туреччина, Чехія, Танзанія, Ботсвана, Уганда, Бразилія, Тринідад і Тобаго.



10 фіналістів благодійного проєкту / Фото з інстаграму конкурсу