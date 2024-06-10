Дівчинка попрощалась з довгим волоссям на концерті Пивоварова, щоб допомогти ЗСУ

Юна українка Паола відвідала концерт Артема Пивоварова у Загребі. Вона вигадала оригінальний спосіб, як допомогти захисникам.

Український співак Артем Пивоваров їздить Європою з туром. Днями він побував у Хорватії та виступив з концертом у Загребі. На заході відбулась щемлива подія.

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Юна українка Паола звернулась до команди артиста, щоб допомогти військовим. Просто під час концерту вона наважилась обрізати довге волосся. Так дівчинка проявила бажання підтримати захисників та бути для них корисною.

Твоя ідея полягала в тому, що ти маєш неймовірно довге волосся і ти хочеш з ним сьогодні попрощатися, правильно? Знаю, як ти хвилюєшся, знаю, як ти не хочеш цього робити, але це твоє бажання бути корисною і допомогти нашим козакам і козачкам, які боронять нашу країну,

– висловився Артем Пивоваров.

Співак наголосив, що Паола є прикладом свідомості молодого покоління українців. Поки на сцені їй обрізали волосся, Пивоваров виконував одну зі своїх пісень.

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Відомо, що сім'я Паоли пережила російську окупацію. Їм вдалося виїхати звідти й переїхати до Хорватії.

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