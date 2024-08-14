За словами акторки, наразі держава надає їй з сім'єю різні форми підтримки. Вона детальніше про це все розповіла, зокрема, згадала, чи отримала вже виплату у 15 мільйонів гривень.

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З'ясувалося, що донька Надії має пенсію у зв'язку з втратою батька. Крім того, і дружині, і батькам загиблого захисника надається 50% компенсація на комунальні послуги. Однак Хільська зазначила, що батьки Олексія, які проживають у Кам'янському Дніпропетровської області, наразі цю компенсацію не отримують, попри одночасне подання документів. Крім цього, Надія розповіла про виплату в розмірі 15 мільйонів гривень за загибель чоловіка.

Не одразу всі виплачуються. Виплачуються протягом декількох років. Одразу виплачується півтора мільйона, а тепер щомісячно нам виплачують певну суму. І таким чином будуть виплачувати доти, доки не виплатять всю. І ця сума, як я вже сказала, ділиться на сім'ю: половина – нам з Лєрочкою, половина – батькам Льоші,

– розповіла акторка.

Нагадаємо, Олексій Хільський загинув 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання. Чоловік служив сержантом взводу розвідувальної роти 46-ї окремої повітряно-десантної бригади ВДВ ЗСУ. Він брав участь у наступальних операціях у Херсонській області та обороні Бахмута й Соледару. Попри те, що під час служби Олексій двічі отримував поранення, він повертався на передову після лікування, однак життя захисника обірвалося у віці 35 років.