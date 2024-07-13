Всеукраїнська Асоціація Музичних подій UAME доклалась до того, щоб український голос лунав за кордоном. Фестивальний сезон включає 10 країн Європи – це Польща, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Франція, Словаччина, Німеччина, Латвія, Румунія, Угорщина.

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Для нас дуже важливо, щоб український голос далі звучав за кордоном – у нашому випадку, це українські артисти на європейських сценах, жовто–блакитні прапори на найбільших фестивалях Європи, а також збори коштів, фізична присутність нашої команди на цих фестивалях. Це наша культурна дипломатія в дії,

– поділилася менеджерка проєктів UAME Мар'яна Мокринська.

Україна буде представлена на таких фестивалях:

30.05 – 02.06 Bialystok, Poland – Electrum Up To Date Festival (відбувся)

21.06 – 23.06 Landgraaf, The Netherlands – Pinkpop (відбувся)

27.06 – 29.06 Seinäjoki, Finland – Provinssi (відбувся)

27.06 – 30.06 St. Gallen, Switzerland – OpenAir St.Gallen (відбувся)

03.07 – 06.07 Gdynia, Poland – Open'er Festival (відбувся)

04.07 – 07.07 Belfort, France – Les Eurockéennes de Belfort

11.07 – 13.07 Trenčín, Slovakia – Pohoda Festival

18.07 – 21.07 Karlsruhe, Germany – DAS FEST

18.07 – 21.07 Smolník, Slovakia – Festival 66 hodín

19.07 – 20.07 Riga, Latvia – Positivus Festival

26.07 – 28.07 Sibiu, România – ARTmania

02.08 – 03.08 Liepaja, Latvia – Summer Sound Festival

07.08 – 12.08 Hungary – Sziget Festival

16.08 – 18.08 Biddinghuizen, The Netherlands – Lowlands

23.08 – 25.08 Berlin, Germany – TBA

07.09 – 08.09 München, Germany – Superbloom

Ініціатива Music Saves Ukraine, яку організувала команда UAME ще від початку повномасштабного вторгнення, матиме фізичну зону на 9 фестивалях. Там буде представлена фотовиставка подружжя Ліберових, в якій задокументоване щоденне життя українців.



Виставка фото Ліберових / Фото пресслужби

UAME посприяла тому, щоб на фестивалях виступали різні українські артисти. Серед них Hyphen Dash і Lucas Bird, Go_A і Sounds of Ukraine, OTOY, Love'n'joy, Nina Eba, Morwan, Nastya Muravyova, Monoconda, Postman. До того ж на Sziget виступить 11 наших виконавців.

Українці виступатимуть на одній сцені з Dua Lipa, Maneskin, Sam Smith, Bring Me The Horizon, а кожен фестиваль, де майорітимуть синьо-жовті прапори, запустить збір коштів на підтримку гуманітарних потреб українців.

Як на фестивалях підтримують Україну / Фото пресслужби

Команда UAME про "втому від війни" та організацію

Тема України за кордоном може лунати не так голосно, як хотілось би. Саме тому команда UAME буде присутньою фізично на багатьох фестивалях, щоб комунікувати з гостями і розповідати про війну.

"Це теж свого роду інформаційний майданчик, коли іноземці зайвий раз побачать наш стяг, побачать фото, прочитають про відомих українських музикантів, які змінили свої музичні інструменти на зброю, а також про тих, хто вже ніколи не зможе творити музику. Але на фестивалях ми отримуємо багато підтримки, інтересу до нас і до питання, що зараз відбувається в Україні, а також приходять люди, які просто донатять і бажають нам перемоги", – зауважує команда.

Цікаво, що багато фестивалів самі запрошують українських артистів, для деяких це вже традиція. З декотрими доводиться багато спілкуватись, однак перший же виступ українця змінює їхню думку. Відмова у співпраці – це рідкість.

Наша мрія, щоб для більшості світових фестивалів букінг українських артистів був нормою, яка сама собою зрозуміла, а не якимсь особливим вчинком.

Важливо, що Україну публічно підтримують світові знаменитості на подібних заходах.

"Більшість артистів, топових артистів, які виступали – свого часу підтримали Україну. Гурт Манескін завжди виконує пісню Gasoline і фани добре знають, про що ця пісня. Дуа Ліпа також активно підтримувала нас на початку війни і продовжує це робити. Гурт Bring Me The Horizon нещодавно на одному з концертів теж підіймали наш прапор. Але попереду ще багато фестивалів, то побачимо", – підсумовують у UAME.